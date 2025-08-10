Валюты / BIPC
BIPC: Brookfield Infrastructure Corporation
40.64 USD 0.14 (0.35%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIPC за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.07, а максимальная — 40.74.
Следите за динамикой Brookfield Infrastructure Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.07 40.74
Годовой диапазон
32.08 45.29
- Предыдущее закрытие
- 40.50
- Open
- 40.40
- Bid
- 40.64
- Ask
- 40.94
- Low
- 40.07
- High
- 40.74
- Объем
- 682
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 13.58%
- Годовое изменение
- -6.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.