Валюты / BCH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCH: Banco De Chile ADS
30.12 USD 0.30 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCH за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.95, а максимальная — 30.18.
Следите за динамикой Banco De Chile ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BCH
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Banco De Chile Stock?
- Banco De Chile earnings missed, revenue fell short of estimates
- Best Income Stocks to Buy for July 22nd
- New Strong Buy Stocks for July 22nd
- Deutsche Bank Q2 Earnings Coming Up: What's in the Cards?
- Best Momentum Stocks to Buy for July 16th
- Who Moved 80,000 BTC? Bitcoin On-Chain Sleuth Drops Bombshell Exposé
- Sudden $8.6 Billion Bitcoin Move May Be Largest Crypto Heist — Incoming Market Crash?
- Bitcoin Cash (BCH) Pops 8% Higher — Can The Momentum Continue?
- Banco De Chile: A Safe Spot In A Turbulent Market With A 6.7% Dividend Yield (NYSE:BCH)
- ECH: Well Positioned For 2026 And Beyond
Дневной диапазон
29.95 30.18
Годовой диапазон
22.05 31.84
- Предыдущее закрытие
- 29.82
- Open
- 30.12
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- Low
- 29.95
- High
- 30.18
- Объем
- 635
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 5.80%
- 6-месячное изменение
- 13.66%
- Годовое изменение
- 18.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.