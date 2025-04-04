货币 / BCH
BCH: Banco De Chile ADS
30.12 USD 0.30 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCH汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点29.95和高点30.18进行交易。
关注Banco De Chile ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCH新闻
日范围
29.95 30.18
年范围
22.05 31.84
- 前一天收盘价
- 29.82
- 开盘价
- 30.12
- 卖价
- 30.12
- 买价
- 30.42
- 最低价
- 29.95
- 最高价
- 30.18
- 交易量
- 635
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 5.80%
- 6个月变化
- 13.66%
- 年变化
- 18.44%
