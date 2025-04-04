Valute / BCH
BCH: Banco De Chile ADS
29.32 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCH ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.11 e ad un massimo di 29.68.
Segui le dinamiche di Banco De Chile ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.11 29.68
Intervallo Annuale
22.05 31.84
- Chiusura Precedente
- 29.33
- Apertura
- 29.39
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Minimo
- 29.11
- Massimo
- 29.68
- Volume
- 684
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 10.64%
- Variazione Annuale
- 15.30%
20 settembre, sabato