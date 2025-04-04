QuotazioniSezioni
BCH: Banco De Chile ADS

29.32 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCH ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.11 e ad un massimo di 29.68.

Segui le dinamiche di Banco De Chile ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.11 29.68
Intervallo Annuale
22.05 31.84
Chiusura Precedente
29.33
Apertura
29.39
Bid
29.32
Ask
29.62
Minimo
29.11
Massimo
29.68
Volume
684
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
2.99%
Variazione Semestrale
10.64%
Variazione Annuale
15.30%
