BCH: Banco De Chile ADS
29.33 USD 0.43 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCH hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.26 bis zu einem Hoch von 29.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Banco De Chile ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.26 29.99
Jahresspanne
22.05 31.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.76
- Eröffnung
- 29.99
- Bid
- 29.33
- Ask
- 29.63
- Tief
- 29.26
- Hoch
- 29.99
- Volumen
- 524
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- 3.02%
- 6-Monatsänderung
- 10.68%
- Jahresänderung
- 15.34%
