BCH: Banco De Chile ADS

29.33 USD 0.43 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCH hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.26 bis zu einem Hoch von 29.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Banco De Chile ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.26 29.99
Jahresspanne
22.05 31.84
Vorheriger Schlusskurs
29.76
Eröffnung
29.99
Bid
29.33
Ask
29.63
Tief
29.26
Hoch
29.99
Volumen
524
Tagesänderung
-1.44%
Monatsänderung
3.02%
6-Monatsänderung
10.68%
Jahresänderung
15.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K