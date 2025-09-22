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BANX: ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund

20.25 USD 0.27 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BANX за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.19, а максимальная — 20.44.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BANX сегодня?

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) сегодня оценивается на уровне 20.25. Инструмент торгуется в пределах 20.19 - 20.44, вчерашнее закрытие составило 20.52, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BANX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 20.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.03% и USD. Отслеживайте движения BANX на графике в реальном времени.

Как купить акции BANX?

Вы можете купить акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) по текущей цене 20.25. Ордера обычно размещаются около 20.25 или 20.55, тогда как 55 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BANX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BANX?

Инвестирование в ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 18.45 - 23.66 и текущей цены 20.25. Многие сравнивают -1.07% и 3.32% перед размещением ордеров на 20.25 или 20.55. Изучайте ежедневные изменения цены BANX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?

Самая высокая цена ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) за последний год составила 23.66. Акции заметно колебались в пределах 18.45 - 23.66, сравнение с 20.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?

Самая низкая цена ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) за год составила 18.45. Сравнение с текущими 20.25 и 18.45 - 23.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BANX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BANX?

В прошлом ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.52 и -2.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.19 20.44
Годовой диапазон
18.45 23.66
Предыдущее закрытие
20.52
Open
20.41
Bid
20.25
Ask
20.55
Low
20.19
High
20.44
Объем
55
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-1.07%
6-месячное изменение
3.32%
Годовое изменение
-2.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%