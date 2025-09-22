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BANX: ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund
Курс BANX за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.19, а максимальная — 20.44.
Следите за динамикой ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BANX сегодня?
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) сегодня оценивается на уровне 20.25. Инструмент торгуется в пределах 20.19 - 20.44, вчерашнее закрытие составило 20.52, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BANX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 20.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.03% и USD. Отслеживайте движения BANX на графике в реальном времени.
Как купить акции BANX?
Вы можете купить акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) по текущей цене 20.25. Ордера обычно размещаются около 20.25 или 20.55, тогда как 55 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BANX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BANX?
Инвестирование в ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 18.45 - 23.66 и текущей цены 20.25. Многие сравнивают -1.07% и 3.32% перед размещением ордеров на 20.25 или 20.55. Изучайте ежедневные изменения цены BANX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?
Самая высокая цена ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) за последний год составила 23.66. Акции заметно колебались в пределах 18.45 - 23.66, сравнение с 20.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?
Самая низкая цена ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) за год составила 18.45. Сравнение с текущими 20.25 и 18.45 - 23.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BANX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BANX?
В прошлом ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.52 и -2.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.52
- Open
- 20.41
- Bid
- 20.25
- Ask
- 20.55
- Low
- 20.19
- High
- 20.44
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -1.07%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- -2.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%