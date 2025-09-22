ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) сегодня оценивается на уровне 20.25. Инструмент торгуется в пределах 20.19 - 20.44, вчерашнее закрытие составило 20.52, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BANX в реальном времени.

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 20.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.03% и USD. Отслеживайте движения BANX на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) по текущей цене 20.25. Ордера обычно размещаются около 20.25 или 20.55, тогда как 55 и -0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BANX на графике в реальном времени.

Инвестирование в ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 18.45 - 23.66 и текущей цены 20.25. Многие сравнивают -1.07% и 3.32% перед размещением ордеров на 20.25 или 20.55. Изучайте ежедневные изменения цены BANX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund?

Самая высокая цена ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund (BANX) за последний год составила 23.66. Акции заметно колебались в пределах 18.45 - 23.66, сравнение с 20.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund на графике в реальном времени.