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BANX: ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund

20.43 USD 0.18 (0.89%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BANX汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.44进行交易。

关注ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BANX新闻

常见问题解答

BANX股票今天的价格是多少？

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票今天的定价为20.43。它在20.30 - 20.44范围内交易，昨天的收盘价为20.25，交易量达到39。BANX的实时价格图表显示了这些更新。

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票是否支付股息？

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund目前的价值为20.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.16%和USD。实时查看图表以跟踪BANX走势。

如何购买BANX股票？

您可以以20.43的当前价格购买ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票。订单通常设置在20.43或20.73附近，而39和0.39%显示市场活动。立即关注BANX的实时图表更新。

如何投资BANX股票？

投资ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund需要考虑年度范围18.45 - 23.66和当前价格20.43。许多人在以20.43或20.73下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看BANX价格图表，了解每日变化。

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund的最高价格是23.66。在18.45 - 23.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund的绩效。

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票的最低价格是多少？

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund（BANX）的最低价格为18.45。将其与当前的20.43和18.45 - 23.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BANX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BANX股票是什么时候拆分的？

ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.25和-1.16%中可见。

日范围
20.30 20.44
年范围
18.45 23.66
前一天收盘价
20.25
开盘价
20.35
卖价
20.43
买价
20.73
最低价
20.30
最高价
20.44
交易量
39
日变化
0.89%
月变化
-0.20%
6个月变化
4.23%
年变化
-1.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%