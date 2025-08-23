BANX: ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund
今日BANX汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点20.30和高点20.44进行交易。
关注ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
BANX股票今天的价格是多少？
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票今天的定价为20.43。它在20.30 - 20.44范围内交易，昨天的收盘价为20.25，交易量达到39。BANX的实时价格图表显示了这些更新。
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票是否支付股息？
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund目前的价值为20.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.16%和USD。实时查看图表以跟踪BANX走势。
如何购买BANX股票？
您可以以20.43的当前价格购买ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票。订单通常设置在20.43或20.73附近，而39和0.39%显示市场活动。立即关注BANX的实时图表更新。
如何投资BANX股票？
投资ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund需要考虑年度范围18.45 - 23.66和当前价格20.43。许多人在以20.43或20.73下订单之前，会比较-0.20%和。实时查看BANX价格图表，了解每日变化。
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund的最高价格是23.66。在18.45 - 23.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund的绩效。
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund股票的最低价格是多少？
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund（BANX）的最低价格为18.45。将其与当前的20.43和18.45 - 23.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BANX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BANX股票是什么时候拆分的？
ArrowMark Financial Corp - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.25和-1.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.25
- 开盘价
- 20.35
- 卖价
- 20.43
- 买价
- 20.73
- 最低价
- 20.30
- 最高价
- 20.44
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- -0.20%
- 6个月变化
- 4.23%
- 年变化
- -1.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%