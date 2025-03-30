Валюты / BAK
BAK: Braskem SA ADR
3.40 USD 0.05 (1.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAK за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.34, а максимальная — 3.43.
Следите за динамикой Braskem SA ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.34 3.43
Годовой диапазон
2.80 7.61
- Предыдущее закрытие
- 3.35
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.34
- High
- 3.43
- Объем
- 578
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- -10.53%
- Годовое изменение
- -53.93%
