BAK: Braskem SA ADR
3.21 USD 0.02 (0.62%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAK hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.20 bis zu einem Hoch von 3.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Braskem SA ADR-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.20 3.24
Jahresspanne
2.80 7.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.23
- Eröffnung
- 3.23
- Bid
- 3.21
- Ask
- 3.51
- Tief
- 3.20
- Hoch
- 3.24
- Volumen
- 277
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -4.75%
- 6-Monatsänderung
- -15.53%
- Jahresänderung
- -56.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K