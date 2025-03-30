Devises / BAK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BAK: Braskem SA ADR
3.14 USD 0.09 (2.79%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BAK a changé de -2.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.14 et à un maximum de 3.24.
Suivez la dynamique Braskem SA ADR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAK Nouvelles
- S&P Global Ratings révise la note de crédit de Braskem à B+ avec perspective négative
- S&P Global Ratings revises Braskem credit rating to B+ with negative outlook
- What Makes Braskem (BAK) a New Strong Buy Stock
- Petrobras Reportedly Supports IG4 Plan to Control Braskem Stake
- S&P Global revises Braskem credit rating to BB- with negative outlook
- Braskem sale negotiations with Tanure fund persist despite end of exclusivity window
- Braskem S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BAK)
- Fitch revises Braskem’s credit rating to BB- with negative watch
- Fitch revises Braskem credit rating to BB- with negative outlook
- Braskem A earnings missed by $0.14, revenue was in line with estimates
- Trump tariffs weigh on Brazil chemical exporters, spark order cancellations
- Braskem receives antitrust approval for share transaction involving NSP Investimentos
- Braskem expands logistics fleet with second ethane carrier vessel
- Nelson Tanure hires Rothschild for Braskem bid talks
- Brazil tycoon Tanure enlists Rothschild & Co for negotiations in Braskem bid
- Exclusive-Brazilian businessman Tanure courts banks after hatching Braskem bid with Novonor
- Braskem and Ardent Advance Breakthrough Olefin Separation Technology Towards Commercial Implementation
- Braskem: A New Shareholder Specializing In Turnarounds Could Be The Trigger (NYSE:BAK)
- Braskem S.A. downgraded by S&P due to high leverage and negative outlook
- Ocean Yield Q1 2025 slides: $91.6M adjusted EBITDA amid strategic fleet expansion
- Braskem rating downgraded to Ba3 by Moody’s, outlook now stable
- Braskem Q4: Challenging But Opportune Scenario For Patient Investors (NYSE:BAK)
Range quotidien
3.14 3.24
Range Annuel
2.80 7.61
- Clôture Précédente
- 3.23
- Ouverture
- 3.23
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Plus Bas
- 3.14
- Plus Haut
- 3.24
- Volume
- 980
- Changement quotidien
- -2.79%
- Changement Mensuel
- -6.82%
- Changement à 6 Mois
- -17.37%
- Changement Annuel
- -57.45%
20 septembre, samedi