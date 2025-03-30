CotationsSections
Devises / BAK
Retour à Actions

BAK: Braskem SA ADR

3.14 USD 0.09 (2.79%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAK a changé de -2.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.14 et à un maximum de 3.24.

Suivez la dynamique Braskem SA ADR. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAK Nouvelles

Range quotidien
3.14 3.24
Range Annuel
2.80 7.61
Clôture Précédente
3.23
Ouverture
3.23
Bid
3.14
Ask
3.44
Plus Bas
3.14
Plus Haut
3.24
Volume
980
Changement quotidien
-2.79%
Changement Mensuel
-6.82%
Changement à 6 Mois
-17.37%
Changement Annuel
-57.45%
20 septembre, samedi