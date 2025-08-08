Валюты / AROC
AROC: Archrock Inc
24.03 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AROC за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.83, а максимальная — 24.29.
Следите за динамикой Archrock Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AROC
Дневной диапазон
23.83 24.29
Годовой диапазон
19.73 30.45
- Предыдущее закрытие
- 24.08
- Open
- 24.15
- Bid
- 24.03
- Ask
- 24.33
- Low
- 23.83
- High
- 24.29
- Объем
- 1.781 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -2.36%
- 6-месячное изменение
- -8.56%
- Годовое изменение
- 18.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.