통화 / AROC
AROC: Archrock Inc
24.10 USD 0.36 (1.47%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AROC 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.93이고 고가는 24.73이었습니다.
Archrock Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.93 24.73
년간 변동
19.73 30.45
- 이전 종가
- 24.46
- 시가
- 24.66
- Bid
- 24.10
- Ask
- 24.40
- 저가
- 23.93
- 고가
- 24.73
- 볼륨
- 2.671 K
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- -2.07%
- 6개월 변동
- -8.30%
- 년간 변동율
- 18.78%
