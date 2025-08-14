KurseKategorien
AROC: Archrock Inc

24.46 USD 0.63 (2.64%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AROC hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.91 bis zu einem Hoch von 24.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Archrock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.91 24.54
Jahresspanne
19.73 30.45
Vorheriger Schlusskurs
23.83
Eröffnung
24.16
Bid
24.46
Ask
24.76
Tief
23.91
Hoch
24.54
Volumen
2.686 K
Tagesänderung
2.64%
Monatsänderung
-0.61%
6-Monatsänderung
-6.93%
Jahresänderung
20.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
