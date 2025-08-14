Währungen / AROC
AROC: Archrock Inc
24.46 USD 0.63 (2.64%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AROC hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.91 bis zu einem Hoch von 24.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Archrock Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.91 24.54
Jahresspanne
19.73 30.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.83
- Eröffnung
- 24.16
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Tief
- 23.91
- Hoch
- 24.54
- Volumen
- 2.686 K
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- -6.93%
- Jahresänderung
- 20.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K