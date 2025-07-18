Валюты / ARKO
ARKO: ARKO Corp
5.08 USD 0.01 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKO за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.03, а максимальная — 5.13.
Следите за динамикой ARKO Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.03 5.13
Годовой диапазон
3.51 7.83
- Предыдущее закрытие
- 5.09
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 5.03
- High
- 5.13
- Объем
- 1.149 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 2.63%
- 6-месячное изменение
- 27.32%
- Годовое изменение
- -27.32%
