Währungen / ARKO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARKO: ARKO Corp
4.95 USD 0.07 (1.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKO hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.95 bis zu einem Hoch von 5.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die ARKO Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARKO News
- Is ARKO (ARKO) Stock Undervalued Right Now?
- Here is What to Know Beyond Why ARKO Corp. (ARKO) is a Trending Stock
- Why ARKO Corp. (ARKO) Dipped More Than Broader Market Today
- RH Stock Down on Q2 Earnings and Revenue Miss, Guidance Lowered
- ARKO Corp. (ARKO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Bear of the Day: Krispy Kreme (DNUT)
- Wall Street Analysts Believe ARKO (ARKO) Could Rally 32.6%: Here's is How to Trade
- Is ARKO (ARKO) a Great Value Stock Right Now?
- ARKO Corp. (ARKO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Wall Street Analysts Think ARKO (ARKO) Is a Good Investment: Is It?
- Arko Corp. CFO Robb Giammatteo to depart in October
- ARKO CFO Robb Giammatteo to step down in October
- Wall Street Analysts See a 32.34% Upside in ARKO (ARKO): Can the Stock Really Move This High?
- Should Value Investors Buy ARKO (ARKO) Stock?
- Investors Heavily Search ARKO Corp. (ARKO): Here is What You Need to Know
- Earnings call transcript: Arko Corp Q2 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Arko Corp. (ARKO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ARKO Corp. (ARKO) Tops Q2 Earnings Estimates
- Arko earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- ARKO (ARKO) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- ARKO Corp. (ARKO) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- ARKO Corp. (ARKO) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Here is What to Know Beyond Why ARKO Corp. (ARKO) is a Trending Stock
- ARKO Corp. (ARKO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Tagesspanne
4.95 5.06
Jahresspanne
3.51 7.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.02
- Eröffnung
- 5.02
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Tief
- 4.95
- Hoch
- 5.06
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 24.06%
- Jahresänderung
- -29.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K