货币 / ARKO
ARKO: ARKO Corp
5.08 USD 0.01 (0.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARKO汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点5.03和高点5.13进行交易。
关注ARKO Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.03 5.13
年范围
3.51 7.83
- 前一天收盘价
- 5.09
- 开盘价
- 5.10
- 卖价
- 5.08
- 买价
- 5.38
- 最低价
- 5.03
- 最高价
- 5.13
- 交易量
- 1.149 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.63%
- 6个月变化
- 27.32%
- 年变化
- -27.32%
