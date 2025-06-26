Валюты / ALT
ALT: Altimmune Inc
3.63 USD 0.04 (1.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALT за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.56, а максимальная — 3.72.
Следите за динамикой Altimmune Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALT
Дневной диапазон
3.56 3.72
Годовой диапазон
2.91 11.16
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.57
- Bid
- 3.63
- Ask
- 3.93
- Low
- 3.56
- High
- 3.72
- Объем
- 2.429 K
- Дневное изменение
- 1.11%
- Месячное изменение
- -4.72%
- 6-месячное изменение
- -26.81%
- Годовое изменение
- -40.69%
