QuotazioniSezioni
Valute / ALT
Tornare a Azioni

ALT: Altimmune Inc

3.78 USD 0.09 (2.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALT ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.77 e ad un massimo di 3.93.

Segui le dinamiche di Altimmune Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALT News

Intervallo Giornaliero
3.77 3.93
Intervallo Annuale
2.91 11.16
Chiusura Precedente
3.87
Apertura
3.88
Bid
3.78
Ask
4.08
Minimo
3.77
Massimo
3.93
Volume
3.138 K
Variazione giornaliera
-2.33%
Variazione Mensile
-0.79%
Variazione Semestrale
-23.79%
Variazione Annuale
-38.24%
21 settembre, domenica