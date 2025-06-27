Währungen / ALT
ALT: Altimmune Inc
3.86 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALT hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.82 bis zu einem Hoch von 3.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Altimmune Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALT News
- H.C. Wainwright bestätigt Kaufempfehlung für Altimmune vor wichtigen Studiendaten
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Altimmune stock ahead of key data
- Altimmune beruft Linda Richardson zur Chief Commercial Officer
- Altimmune appoints Linda Richardson as chief commercial officer
- Altimmune, Inc. (ALT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Altitude Group director purchases 85,000 shares in company
- Altimmune Stock: Pemvidutide Shows Promise In MASH; Lacks Competitive Edge (NASDAQ:ALT)
- Altimmune auf der H.C. Wainwright Konferenz: Vielversprechender Entwicklungspfad für Pembidutid
- Altimmune at H.C. Wainwright: Pembidutide’s Promising Path Forward
- Altimmune: Is There Still Hope For Pemvidutide? I Believe There Is (Upgrade) (NASDAQ:ALT)
- Altimmune, Inc. (ALT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- These Analysts Slash Their Forecasts On Altimmune Following Q2 Results - Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Altimmune earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Altimmune Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Altimmune appoints Jerry Durso as board chairman
- Altimmune Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- Altcoin Season Index Spikes Above 30, But Bitcoin Dominance Remains High, What Next?
- Altitude Group announces leadership changes as CEO steps down
- Methode Electronics, Ultragenyx Pharmaceutical And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Citizens JMP lowers Altimmune stock price target to $15 on fibrosis miss
- Goldman Sachs downgrades Altimmune stock to Sell on pemvidutide concerns
- Altimmune enrolls first patient in ALD treatment trial
- Altimmune's Fatty Liver Candidate Faces Differentiation Doubts - Altimmune (NASDAQ:ALT)
Tagesspanne
3.82 3.93
Jahresspanne
2.91 11.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.87
- Eröffnung
- 3.87
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Tief
- 3.82
- Hoch
- 3.93
- Volumen
- 843
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 1.31%
- 6-Monatsänderung
- -22.18%
- Jahresänderung
- -36.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K