KurseKategorien
Währungen / ALT
Zurück zum Aktien

ALT: Altimmune Inc

3.86 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALT hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.82 bis zu einem Hoch von 3.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Altimmune Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALT News

Tagesspanne
3.82 3.93
Jahresspanne
2.91 11.16
Vorheriger Schlusskurs
3.87
Eröffnung
3.87
Bid
3.86
Ask
4.16
Tief
3.82
Hoch
3.93
Volumen
843
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
1.31%
6-Monatsänderung
-22.18%
Jahresänderung
-36.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K