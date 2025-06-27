Devises / ALT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALT: Altimmune Inc
3.78 USD 0.09 (2.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALT a changé de -2.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.77 et à un maximum de 3.93.
Suivez la dynamique Altimmune Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALT Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur Altimmune avant des données clés
- H.C. Wainwright maintains Buy rating on Altimmune stock ahead of key data
- Altimmune nomme Linda Richardson au poste de directrice commerciale
- Altimmune appoints Linda Richardson as chief commercial officer
- Altimmune, Inc. (ALT) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Altitude Group director purchases 85,000 shares in company
- Altimmune Stock: Pemvidutide Shows Promise In MASH; Lacks Competitive Edge (NASDAQ:ALT)
- Altimmune at H.C. Wainwright: Pembidutide’s Promising Path Forward
- Altimmune: Is There Still Hope For Pemvidutide? I Believe There Is (Upgrade) (NASDAQ:ALT)
- Altimmune, Inc. (ALT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- These Analysts Slash Their Forecasts On Altimmune Following Q2 Results - Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Altimmune earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Altimmune Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Altimmune appoints Jerry Durso as board chairman
- Altimmune Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Altimmune: Potential Tough Road Ahead Amid Fierce Competition (Rating Downgrade) (ALT)
- Altcoin Season Index Spikes Above 30, But Bitcoin Dominance Remains High, What Next?
- Altitude Group announces leadership changes as CEO steps down
- Methode Electronics, Ultragenyx Pharmaceutical And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Citizens JMP lowers Altimmune stock price target to $15 on fibrosis miss
- Goldman Sachs downgrades Altimmune stock to Sell on pemvidutide concerns
- Altimmune enrolls first patient in ALD treatment trial
- Altimmune's Fatty Liver Candidate Faces Differentiation Doubts - Altimmune (NASDAQ:ALT)
- Altimmune stock holds Buy rating at UBS despite mixed MASH trial results
Range quotidien
3.77 3.93
Range Annuel
2.91 11.16
- Clôture Précédente
- 3.87
- Ouverture
- 3.88
- Bid
- 3.78
- Ask
- 4.08
- Plus Bas
- 3.77
- Plus Haut
- 3.93
- Volume
- 3.138 K
- Changement quotidien
- -2.33%
- Changement Mensuel
- -0.79%
- Changement à 6 Mois
- -23.79%
- Changement Annuel
- -38.24%
20 septembre, samedi