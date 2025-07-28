Валюты / ALLY
ALLY: Ally Financial Inc
43.30 USD 0.22 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALLY за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.77, а максимальная — 43.42.
Следите за динамикой Ally Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALLY
- Акции Ally Financial достигли 52-недельного максимума в $42,51
- Ally Financial stock hits 52-week high at $42.51
- ALLY Shares Touch 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- This Warren Buffett Stock, Two Others, Hit New Highs
- Ally Financial stock hits 52-week high at 41.93 USD
- Is the Options Market Predicting a Spike in Ally Financial Stock?
- Why Ally Financial (ALLY) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Wells Fargo upgrades Ally Financial stock rating to Equal Weight on Fed rate cut outlook
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Synchrony's Health & Wellness Bet: A Long-Term Growth Catalyst?
- Mr Cooper (COOP) Up 17.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Is Capital One Set to Ride on NII Growth Amid Relatively Higher Rates?
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Pagaya Technologies (PGY): The Quiet AI Powerhouse In Fintech You Might Be Overlooking
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- Sonida Senior Living enters $137 million term loan agreement with Ally Bank
- COF Declines 4.9% in a Month: Is This the Right Time to Buy the Stock?
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Navient Q2 Earnings Miss on Lower NII & Higher Provisions, Stock Down
- Fidelity Capital & Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FAGIX)
- Aon appoints David DeBrunner as chief accounting officer, effective September 15
- Opinion: 3 reasons why the stock market is on the brink of losing 5%-10% — and what to do now
- Atlanticus Holdings: Trading At Fair Valuation Ahead Of Q2 2025 Earnings (NASDAQ:ATLC)
Дневной диапазон
42.77 43.42
Годовой диапазон
29.52 43.42
- Предыдущее закрытие
- 43.08
- Open
- 43.28
- Bid
- 43.30
- Ask
- 43.60
- Low
- 42.77
- High
- 43.42
- Объем
- 7.315 K
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 5.69%
- 6-месячное изменение
- 18.57%
- Годовое изменение
- 22.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.