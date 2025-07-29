KurseKategorien
ALLY: Ally Financial Inc

44.59 USD 0.63 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALLY hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.93 bis zu einem Hoch von 44.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ally Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
43.93 44.75
Jahresspanne
29.52 44.75
Vorheriger Schlusskurs
43.96
Eröffnung
44.25
Bid
44.59
Ask
44.89
Tief
43.93
Hoch
44.75
Volumen
4.846 K
Tagesänderung
1.43%
Monatsänderung
8.84%
6-Monatsänderung
22.10%
Jahresänderung
26.28%
