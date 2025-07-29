Währungen / ALLY
ALLY: Ally Financial Inc
44.59 USD 0.63 (1.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALLY hat sich für heute um 1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.93 bis zu einem Hoch von 44.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ally Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ALLY News
Tagesspanne
43.93 44.75
Jahresspanne
29.52 44.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.96
- Eröffnung
- 44.25
- Bid
- 44.59
- Ask
- 44.89
- Tief
- 43.93
- Hoch
- 44.75
- Volumen
- 4.846 K
- Tagesänderung
- 1.43%
- Monatsänderung
- 8.84%
- 6-Monatsänderung
- 22.10%
- Jahresänderung
- 26.28%
