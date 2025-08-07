Валюты / AHR
AHR: American Healthcare REIT Inc
42.28 USD 0.48 (1.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AHR за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.24, а максимальная — 42.87.
Следите за динамикой American Healthcare REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AHR
Дневной диапазон
42.24 42.87
Годовой диапазон
23.66 43.52
- Предыдущее закрытие
- 42.76
- Open
- 42.64
- Bid
- 42.28
- Ask
- 42.58
- Low
- 42.24
- High
- 42.87
- Объем
- 1.644 K
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 39.77%
- Годовое изменение
- 62.49%
