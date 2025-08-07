КотировкиРазделы
AHR: American Healthcare REIT Inc

42.28 USD 0.48 (1.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AHR за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.24, а максимальная — 42.87.

Следите за динамикой American Healthcare REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
42.24 42.87
Годовой диапазон
23.66 43.52
Предыдущее закрытие
42.76
Open
42.64
Bid
42.28
Ask
42.58
Low
42.24
High
42.87
Объем
1.644 K
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
39.77%
Годовое изменение
62.49%
