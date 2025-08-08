Währungen / AHR
AHR: American Healthcare REIT Inc
42.63 USD 0.58 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHR hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.84 bis zu einem Hoch von 43.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Healthcare REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHR News
Tagesspanne
41.84 43.04
Jahresspanne
23.66 43.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.05
- Eröffnung
- 42.11
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Tief
- 41.84
- Hoch
- 43.04
- Volumen
- 1.916 K
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 40.93%
- Jahresänderung
- 63.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K