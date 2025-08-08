KurseKategorien
Währungen / AHR
Zurück zum Aktien

AHR: American Healthcare REIT Inc

42.63 USD 0.58 (1.38%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHR hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.84 bis zu einem Hoch von 43.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Healthcare REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AHR News

Tagesspanne
41.84 43.04
Jahresspanne
23.66 43.52
Vorheriger Schlusskurs
42.05
Eröffnung
42.11
Bid
42.63
Ask
42.93
Tief
41.84
Hoch
43.04
Volumen
1.916 K
Tagesänderung
1.38%
Monatsänderung
1.23%
6-Monatsänderung
40.93%
Jahresänderung
63.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K