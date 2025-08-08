Valute / AHR
AHR: American Healthcare REIT Inc
42.23 USD 0.40 (0.94%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AHR ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.13 e ad un massimo di 42.71.
Segui le dinamiche di American Healthcare REIT Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
42.13 42.71
Intervallo Annuale
23.66 43.52
- Chiusura Precedente
- 42.63
- Apertura
- 42.16
- Bid
- 42.23
- Ask
- 42.53
- Minimo
- 42.13
- Massimo
- 42.71
- Volume
- 2.962 K
- Variazione giornaliera
- -0.94%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- 39.60%
- Variazione Annuale
- 62.30%
20 settembre, sabato