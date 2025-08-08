QuotazioniSezioni
AHR: American Healthcare REIT Inc

42.23 USD 0.40 (0.94%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHR ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.13 e ad un massimo di 42.71.

Segui le dinamiche di American Healthcare REIT Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.13 42.71
Intervallo Annuale
23.66 43.52
Chiusura Precedente
42.63
Apertura
42.16
Bid
42.23
Ask
42.53
Minimo
42.13
Massimo
42.71
Volume
2.962 K
Variazione giornaliera
-0.94%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
39.60%
Variazione Annuale
62.30%
20 settembre, sabato