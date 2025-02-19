Валюты / ADTX
ADTX: Aditxt Inc
1.04 USD 0.05 (5.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADTX за сегодня изменился на 5.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.98, а максимальная — 1.04.
Следите за динамикой Aditxt Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADTX
- Evofem anticipates approval of merger with Aditxt at upcoming meeting
- Aditxt subsidiary targets early 2026 FDA submission for immune therapy
- Crypto.com to provide custody for Aditxt’s planned digital treasury
- Aditxt signs custody agreement with Crypto.com for digital asset treasury
- Pearsanta plans IPO with Spartan Capital as lead underwriter
- Aditxt subsidiary Pearsanta engages Spartan Capital for planned IPO
- Pearsanta invited to submit full proposal for DoD ovarian cancer grant
- Aditxt unveils bitcoin-backed strategy to support biotech ventures
- Aditxt launches Bitcoin treasury strategy to fund biotech ventures
- Notable Data on Evofem’s SOLOSEC in Recurrent Bacterial Vaginosis (BV) Released at ACOG Annual Meeting
- Aditxt names Evofem CEO to its board, eyes women’s health market
- Saundra Pelletier, Evofem Biosciences’ CEO, Dr. Friedrich Kapp, Co-CEO of Adimune, and Chris Mitton, President of Pearsanta, Will Join Aditxt Weekly Update on June 6
- ADTX stock plunges to 52-week low, touches $1.5 amid steep decline
- Aditxt secures $233K loan from CEO Albanna
- Aditxt Announces Termination of Arrangement Agreement With Appili Therapeutics
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- Why Aditxt (ADTX) Stock Is Skyrocketing - Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps 400 Points; US Retail Sales Increase Less Than Expected - Baidu (NASDAQ:BIDU), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
Дневной диапазон
0.98 1.04
Годовой диапазон
0.02 12.30
- Предыдущее закрытие
- 0.99
- Open
- 1.00
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Low
- 0.98
- High
- 1.04
- Объем
- 196
- Дневное изменение
- 5.05%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- -76.52%
- Годовое изменение
- -78.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.