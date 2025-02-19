통화 / ADTX
ADTX: Aditxt Inc
0.97 USD 0.04 (3.96%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADTX 환율이 오늘 -3.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.97이고 고가는 1.01이었습니다.
Aditxt Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTX News
- Evofem anticipates approval of merger with Aditxt at upcoming meeting
- Aditxt subsidiary targets early 2026 FDA submission for immune therapy
- Crypto.com to provide custody for Aditxt’s planned digital treasury
- Aditxt signs custody agreement with Crypto.com for digital asset treasury
- Pearsanta plans IPO with Spartan Capital as lead underwriter
- Aditxt subsidiary Pearsanta engages Spartan Capital for planned IPO
- Pearsanta invited to submit full proposal for DoD ovarian cancer grant
- Aditxt unveils bitcoin-backed strategy to support biotech ventures
- Aditxt launches Bitcoin treasury strategy to fund biotech ventures
- Notable Data on Evofem’s SOLOSEC in Recurrent Bacterial Vaginosis (BV) Released at ACOG Annual Meeting
- Aditxt names Evofem CEO to its board, eyes women’s health market
- Saundra Pelletier, Evofem Biosciences’ CEO, Dr. Friedrich Kapp, Co-CEO of Adimune, and Chris Mitton, President of Pearsanta, Will Join Aditxt Weekly Update on June 6
- ADTX stock plunges to 52-week low, touches $1.5 amid steep decline
- Aditxt secures $233K loan from CEO Albanna
- Aditxt Announces Termination of Arrangement Agreement With Appili Therapeutics
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- Why Aditxt (ADTX) Stock Is Skyrocketing - Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps 400 Points; US Retail Sales Increase Less Than Expected - Baidu (NASDAQ:BIDU), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
일일 변동 비율
0.97 1.01
년간 변동
0.02 12.30
- 이전 종가
- 1.01
- 시가
- 1.01
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- 저가
- 0.97
- 고가
- 1.01
- 볼륨
- 178
- 일일 변동
- -3.96%
- 월 변동
- -5.83%
- 6개월 변동
- -78.10%
- 년간 변동율
- -79.79%
20 9월, 토요일