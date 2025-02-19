货币 / ADTX
ADTX: Aditxt Inc
1.01 USD 0.03 (2.88%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADTX汇率已更改-2.88%。当日，交易品种以低点1.00和高点1.05进行交易。
关注Aditxt Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTX新闻
- Evofem anticipates approval of merger with Aditxt at upcoming meeting
- Aditxt subsidiary targets early 2026 FDA submission for immune therapy
- Crypto.com to provide custody for Aditxt’s planned digital treasury
- Aditxt signs custody agreement with Crypto.com for digital asset treasury
- Pearsanta plans IPO with Spartan Capital as lead underwriter
- Aditxt subsidiary Pearsanta engages Spartan Capital for planned IPO
- Pearsanta invited to submit full proposal for DoD ovarian cancer grant
- Aditxt unveils bitcoin-backed strategy to support biotech ventures
- Aditxt launches Bitcoin treasury strategy to fund biotech ventures
- Notable Data on Evofem’s SOLOSEC in Recurrent Bacterial Vaginosis (BV) Released at ACOG Annual Meeting
- Aditxt names Evofem CEO to its board, eyes women’s health market
- Saundra Pelletier, Evofem Biosciences’ CEO, Dr. Friedrich Kapp, Co-CEO of Adimune, and Chris Mitton, President of Pearsanta, Will Join Aditxt Weekly Update on June 6
- ADTX stock plunges to 52-week low, touches $1.5 amid steep decline
- Aditxt secures $233K loan from CEO Albanna
- Aditxt Announces Termination of Arrangement Agreement With Appili Therapeutics
- S&P 500 Down 1%; Sarepta Therapeutics Shares Plunge - Aditxt (NASDAQ:ADTX), FinVolution Gr (NYSE:FINV)
- Why Aditxt (ADTX) Stock Is Skyrocketing - Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Dow Dips Over 200 Points; US Industrial Production Increases More than Expected - Aditxt (NASDAQ:ADTX), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps 400 Points; US Retail Sales Increase Less Than Expected - Baidu (NASDAQ:BIDU), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Global Blue Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
日范围
1.00 1.05
年范围
0.02 12.30
- 前一天收盘价
- 1.04
- 开盘价
- 1.04
- 卖价
- 1.01
- 买价
- 1.31
- 最低价
- 1.00
- 最高价
- 1.05
- 交易量
- 128
- 日变化
- -2.88%
- 月变化
- -1.94%
- 6个月变化
- -77.20%
- 年变化
- -78.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值