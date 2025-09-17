Валюты / ADME
ADME: Aptus Drawdown Managed Equity ETF
50.67 USD 0.10 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADME за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.58, а максимальная — 50.71.
Следите за динамикой Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
50.58 50.71
Годовой диапазон
40.26 50.71
- Предыдущее закрытие
- 50.57
- Open
- 50.60
- Bid
- 50.67
- Ask
- 50.97
- Low
- 50.58
- High
- 50.71
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 2.99%
- 6-месячное изменение
- 14.74%
- Годовое изменение
- 10.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.