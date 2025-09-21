Valute / ADME
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ADME: Aptus Drawdown Managed Equity ETF
51.00 USD 0.34 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADME ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.87 e ad un massimo di 51.00.
Segui le dinamiche di Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
50.87 51.00
Intervallo Annuale
40.26 51.00
- Chiusura Precedente
- 50.66
- Apertura
- 50.87
- Bid
- 51.00
- Ask
- 51.30
- Minimo
- 50.87
- Massimo
- 51.00
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 3.66%
- Variazione Semestrale
- 15.49%
- Variazione Annuale
- 11.38%
21 settembre, domenica