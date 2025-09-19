クォートセクション
通貨 / ADME
ADME: Aptus Drawdown Managed Equity ETF

50.66 USD 0.14 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADMEの今日の為替レートは、0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり50.66の安値と50.83の高値で取引されました。

Aptus Drawdown Managed Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
50.66 50.83
1年のレンジ
40.26 50.83
以前の終値
50.52
始値
50.80
買値
50.66
買値
50.96
安値
50.66
高値
50.83
出来高
8
1日の変化
0.28%
1ヶ月の変化
2.97%
6ヶ月の変化
14.72%
1年の変化
10.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K