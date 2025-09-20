CotationsSections
ADME: Aptus Drawdown Managed Equity ETF

51.00 USD 0.34 (0.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADME a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.87 et à un maximum de 51.00.

Suivez la dynamique Aptus Drawdown Managed Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.87 51.00
Range Annuel
40.26 51.00
Clôture Précédente
50.66
Ouverture
50.87
Bid
51.00
Ask
51.30
Plus Bas
50.87
Plus Haut
51.00
Volume
6
Changement quotidien
0.67%
Changement Mensuel
3.66%
Changement à 6 Mois
15.49%
Changement Annuel
11.38%
20 septembre, samedi