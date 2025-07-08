Валюты / ABSI
ABSI: Absci Corporation
2.70 USD 0.08 (3.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABSI за сегодня изменился на 3.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.58, а максимальная — 2.74.
Следите за динамикой Absci Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.58 2.74
Годовой диапазон
2.02 6.33
- Предыдущее закрытие
- 2.62
- Open
- 2.61
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- Low
- 2.58
- High
- 2.74
- Объем
- 3.484 K
- Дневное изменение
- 3.05%
- Месячное изменение
- 14.89%
- 6-месячное изменение
- 6.72%
- Годовое изменение
- -29.50%
