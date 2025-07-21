Währungen / ABSI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABSI: Absci Corporation
2.68 USD 0.01 (0.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABSI hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.65 bis zu einem Hoch von 2.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Absci Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ABSI News
- Markets Panicked After the Fed Rate Cut. Smart Investors Shouldn't.
- Absci Corporation (ABSI) Morgan Stanley 23 Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Absci Stock: Still A Work In Progress, Fighting To Survive (NASDAQ:ABSI)
- Absci adds renowned dermatologists to scientific advisory board
- Needham lowers Absci stock price target to $8 on recent dilution
- Absci Corporation (ABSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Absci Sales Fall 54 Percent
- Absci Corporation (ABSI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Absci earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Absci Corporation (ABSI) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Amgen (AMGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Syndax Pharmaceuticals (SNDX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- CRSP, ABSI, IRDM: Cathie Wood Offloads $16.4M of CRISPR Therapeutics Stock, Buys Absci and Iridium - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys ABSCI, sells CRISPR
- Gold Falls Over 1%; Phillips 66 Posts Upbeat Earnings - Coursera (NYSE:COUR), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Surges 10.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Intel, Absci, AST SpaceMobile And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Absci (NASDAQ:ABSI), Abivax (NASDAQ:ABVX)
- Absci stock falls after pricing public offering below market value
- Why Deckers Outdoor Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Absci (NASDAQ:ABSI), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Absci prices $50 million public offering of common stock
- Absci launches $50 million public offering to fund AI drug programs
- Absci stock falls after announcing $50 million public offering
- Galaxy Digital, Blaize Holdings, Verizon And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL), Absci (NASDAQ:ABSI)
Tagesspanne
2.65 2.75
Jahresspanne
2.02 6.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.69
- Eröffnung
- 2.70
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Tief
- 2.65
- Hoch
- 2.75
- Volumen
- 1.623 K
- Tagesänderung
- -0.37%
- Monatsänderung
- 14.04%
- 6-Monatsänderung
- 5.93%
- Jahresänderung
- -30.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K