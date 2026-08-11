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USDCLP: US Dollar vs Chilean Peso

915.7200 CLP 3.2600 (0.36%)
Сектор: Валюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Chilean Peso

Курс USDCLP за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 912.3000, а максимальная — 917.0100.

Следите за динамикой US Dollar vs Chilean Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Chilean Peso?

Курс USDCLP основан на 915.7200 и 915.7230, отражая спрос в CLP. Колебания показаны в 0.37% и 694.9677 - 948.5200. Смотрите график US Dollar vs Chilean Peso в реальном времени.

Как я могу торговать USDCLP?

Торговля USDCLP осуществляется по 915.7200 или 915.7230. Отслеживайте 915.7200, 912.3000 - 917.0100 и 1614 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDCLP в реальном времени.

К какому типу инструментов относится US Dollar vs Chilean Peso?

USDCLP — валютная пара, котируемая в CLP. Его цена — 915.7200, а волатильность отражается в 0.37% и 27.50%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Chilean Peso в реальном времени.

Какова волатильность USDCLP?

Волатильность USDCLP отображается в 912.3000 - 917.0100 и 694.9677 - 948.5200. Аналитики также отслеживают 0.37% и -0.76% в сравнении с 915.7200. Отслеживайте цену USDCLP на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
912.3000 917.0100
Годовой диапазон
694.9677 948.5200
Предыдущее закрытие
912.4600
Open
912.3000
Bid
915.7200
Ask
915.7230
Low
912.3000
High
917.0100
Объем
1.614 K
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
-0.70%
6-месячное изменение
-0.76%
Годовое изменение
27.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%