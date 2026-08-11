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USDCLP: US Dollar vs Chilean Peso
Курс USDCLP за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 912.3000, а максимальная — 917.0100.
Следите за динамикой US Dollar vs Chilean Peso. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитывается обменный курс US Dollar vs Chilean Peso?
Курс USDCLP основан на 915.7200 и 915.7230, отражая спрос в CLP. Колебания показаны в 0.37% и 694.9677 - 948.5200. Смотрите график US Dollar vs Chilean Peso в реальном времени.
Как я могу торговать USDCLP?
Торговля USDCLP осуществляется по 915.7200 или 915.7230. Отслеживайте 915.7200, 912.3000 - 917.0100 и 1614 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике USDCLP в реальном времени.
К какому типу инструментов относится US Dollar vs Chilean Peso?
USDCLP — валютная пара, котируемая в CLP. Его цена — 915.7200, а волатильность отражается в 0.37% и 27.50%. Откройте график для отслеживания движений US Dollar vs Chilean Peso в реальном времени.
Какова волатильность USDCLP?
Волатильность USDCLP отображается в 912.3000 - 917.0100 и 694.9677 - 948.5200. Аналитики также отслеживают 0.37% и -0.76% в сравнении с 915.7200. Отслеживайте цену USDCLP на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 912.4600
- Open
- 912.3000
- Bid
- 915.7200
- Ask
- 915.7230
- Low
- 912.3000
- High
- 917.0100
- Объем
- 1.614 K
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -0.70%
- 6-месячное изменение
- -0.76%
- Годовое изменение
- 27.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%