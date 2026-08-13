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USDCLP: US Dollar vs Chilean Peso

914.4500 CLP 1.2700 (0.14%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Chilean Peso

今日USDCLP汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点912.1000和高点915.3600进行交易。

关注US Dollar vs Chilean Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
  • W1
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常见问题解答

US Dollar vs Chilean Peso汇率是如何计算的？

USDCLP汇率基于914.4500和914.4530，反映了CLP的需求。波动显示在0.25%和694.9677 - 948.5200中。请查看US Dollar vs Chilean Peso的实时图表。

我如何交易USDCLP？

交易USDCLP以914.4500或914.4530完成。观察914.4500、912.1000 - 915.3600和1513以评估市场状况。USDCLP的实时价格图表显示了这些更新。

US Dollar vs Chilean Peso是什么类型的组合？

USDCLP是以CLP报价的货币对。其价格为914.4500，波动性反映在0.25%和27.32%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Chilean Peso走势。

什么是USDCLP波动性？

USDCLP波动性在912.1000 - 915.3600和694.9677 - 948.5200中可见。分析师还跟踪了0.25%和-0.89%与914.4500的对比。查看实时图表上的USDCLP价格。

日范围
912.1000 915.3600
年范围
694.9677 948.5200
前一天收盘价
915.7200
开盘价
912.2000
卖价
914.4500
买价
914.4530
最低价
912.1000
最高价
915.3600
交易量
1.513 K
日变化
-0.14%
月变化
-0.84%
6个月变化
-0.89%
年变化
27.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%