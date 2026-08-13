货币 / USDCLP
USDCLP: US Dollar vs Chilean Peso
914.4500 CLP 1.2700 (0.14%)
版块: 货币 基础: 美元 盈利货币: Chilean Peso
今日USDCLP汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点912.1000和高点915.3600进行交易。
关注US Dollar vs Chilean Peso动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
US Dollar vs Chilean Peso汇率是如何计算的？
USDCLP汇率基于914.4500和914.4530，反映了CLP的需求。波动显示在0.25%和694.9677 - 948.5200中。请查看US Dollar vs Chilean Peso的实时图表。
我如何交易USDCLP？
交易USDCLP以914.4500或914.4530完成。观察914.4500、912.1000 - 915.3600和1513以评估市场状况。USDCLP的实时价格图表显示了这些更新。
US Dollar vs Chilean Peso是什么类型的组合？
USDCLP是以CLP报价的货币对。其价格为914.4500，波动性反映在0.25%和27.32%中。实时查看图表以跟踪US Dollar vs Chilean Peso走势。
什么是USDCLP波动性？
USDCLP波动性在912.1000 - 915.3600和694.9677 - 948.5200中可见。分析师还跟踪了0.25%和-0.89%与914.4500的对比。查看实时图表上的USDCLP价格。
日范围
912.1000 915.3600
年范围
694.9677 948.5200
- 前一天收盘价
- 915.7200
- 开盘价
- 912.2000
- 卖价
- 914.4500
- 买价
- 914.4530
- 最低价
- 912.1000
- 最高价
- 915.3600
- 交易量
- 1.513 K
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- -0.84%
- 6个月变化
- -0.89%
- 年变化
- 27.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%