NOKSEK: Norway Krone vn Sweden Krona

0.94271 SEK 0.00081 (0.09%)
Сектор: Валюта Базовая: Norwegian Krone Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс NOKSEK за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94084 SEK за 1 NOK, а максимальная — 0.94529 SEK.

Следите за динамикой валютной пары Норвежская крона против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Норвежская крона в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.94084 0.94529
Годовой диапазон
0.89439 0.99990
Предыдущее закрытие
0.9419 0
Open
0.9422 4
Bid
0.9427 1
Ask
0.9430 1
Low
0.9408 4
High
0.9452 9
Объем
60.579 K
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-1.23%
Годовое изменение
-2.05%
17 сентября, среда