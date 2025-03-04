Валюты / NOKSEK
NOKSEK: Norway Krone vn Sweden Krona
0.94271 SEK 0.00081 (0.09%)
Сектор: Валюта Базовая: Norwegian Krone Валюта прибыли: Swedish Krona
Курс NOKSEK за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94084 SEK за 1 NOK, а максимальная — 0.94529 SEK.
Следите за динамикой валютной пары Норвежская крона против Шведской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Норвежская крона в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOKSEK
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- USD/NOK: Rate cut surprise fades as crude calls the sho
- Norges Bank trimmed rates by 25 bps
- EUR/NOK fails to hold breakout – Societe Generale
- Norwegian krone hits eight-month low against euro amid oil price slump
- Norges Bank to stand pat for the time being – Commerzbank
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- Norway’s core inflation exceeds expectations in February
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Дневной диапазон
0.94084 0.94529
Годовой диапазон
0.89439 0.99990
- Предыдущее закрытие
- 0.9419 0
- Open
- 0.9422 4
- Bid
- 0.9427 1
- Ask
- 0.9430 1
- Low
- 0.9408 4
- High
- 0.9452 9
- Объем
- 60.579 K
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- -1.23%
- Годовое изменение
- -2.05%
17 сентября, среда