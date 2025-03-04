Währungen / NOKSEK
NOKSEK: Norway Krone vn Sweden Krona
0.94604 SEK 0.00240 (0.25%)
Sektor: Währung Basis: Norwegian Krone Gewinnwährung: Swedish Krona
Der Wechselkurs von NOKSEK hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.93938 SEK und einem Hoch von 0.94894 SEK pro 1 NOK gehandelt.
Verfolgen Sie die Norwegische Krone vs Schwedischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Norwegische Krone-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NOKSEK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- USD/NOK: Rate cut surprise fades as crude calls the sho
- Norges Bank trimmed rates by 25 bps
- EUR/NOK fails to hold breakout – Societe Generale
- Norwegian krone hits eight-month low against euro amid oil price slump
- Norges Bank to stand pat for the time being – Commerzbank
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- Norway’s core inflation exceeds expectations in February
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Tagesspanne
0.93938 0.94894
Jahresspanne
0.89439 0.99990
19 September, Freitag