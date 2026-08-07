SomaNews
- Утилиты
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- Версия: 1.0
SomaNews — бесплатная утилита для MetaTrader 5, которая отправляет push-уведомления в мобильное приложение MT5 перед важными новостями США, используемыми советниками Soma: Nonfarm Payrolls (NFP), решениями ФРС по ставке и CPI.
Прикрепите SomaNews к любому графику. Утилита загружает события из встроенного экономического календаря MT5 (сопоставление не зависит от языка терминала) и использует резервный встроенный список, если календарь недоступен. Уведомления отправляются только после завершения попытки загрузки календаря.
Возможности
- Push-уведомления через официальное приложение MetaTrader 5 (нужен MetaQuotes ID)
- Настраиваемое время опережения — часы и минуты до события
- Отдельное включение NFP, ставки ФРС и CPI
- Панель на графике с ближайшим событием и обратным отсчётом
- Умный поиск в календаре — останавливается, как только найдено следующее событие каждого включённого типа (до 90 дней)
- Автообновление после прохождения события
- Работает на любом языке терминала MT5
Настройка
- Установите мобильное приложение MT5 и привяжите MetaQuotes ID в Сервис → Настройки → Уведомления.
- Прикрепите SomaNews к графику и включите нужные типы новостей.
- Задайте HoursBefore / MinutesBefore для времени отправки push.
Без лицензирования и привязки к счёту — бесплатно для всех пользователей Soma EA.