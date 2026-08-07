SomaNews

SomaNews — бесплатная утилита для MetaTrader 5, которая отправляет push-уведомления в мобильное приложение MT5 перед важными новостями США, используемыми советниками Soma: Nonfarm Payrolls (NFP), решениями ФРС по ставке и CPI.

Прикрепите SomaNews к любому графику. Утилита загружает события из встроенного экономического календаря MT5 (сопоставление не зависит от языка терминала) и использует резервный встроенный список, если календарь недоступен. Уведомления отправляются только после завершения попытки загрузки календаря.

Возможности

  • Push-уведомления через официальное приложение MetaTrader 5 (нужен MetaQuotes ID)
  • Настраиваемое время опережения — часы и минуты до события
  • Отдельное включение NFP, ставки ФРС и CPI
  • Панель на графике с ближайшим событием и обратным отсчётом
  • Умный поиск в календаре — останавливается, как только найдено следующее событие каждого включённого типа (до 90 дней)
  • Автообновление после прохождения события
  • Работает на любом языке терминала MT5

Настройка

  1. Установите мобильное приложение MT5 и привяжите MetaQuotes ID в Сервис → Настройки → Уведомления.
  2. Прикрепите SomaNews к графику и включите нужные типы новостей.
  3. Задайте HoursBefore / MinutesBefore для времени отправки push.

Без лицензирования и привязки к счёту — бесплатно для всех пользователей Soma EA.

Сопутствующие продукты: SomaOil, SomaGold, SomaBTC.

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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
SomaBTC
Andrii Soma
Эксперты
SomaBTC — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для Bitcoin (BTCUSD). Один график, один советник, 18 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой второй опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий, не чаще одного раза в день Ранние пок
VPS Health Check
Andrii Soma
5 (1)
Утилиты
Описание:   VPS Health Check EA — это утилита MetaTrader 5, предназначенная для мониторинга соединения с вашим брокером и предоставления своевременных уведомлений о состоянии соединения. Этот инструмент гарантирует, что вы немедленно будете проинформированы о любых проблемах с соединением, помогая поддерживать стабильность и надежность вашей торговой деятельности. Функции: Режимы проверки соединения:   выберите проверку соединения при каждой новой свече или в определенное время суток. Настраива
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