GoldBreakoutPro ATR breakout EA

Что это

- cBot прорыва волатильности на H1 для XAUUSD (золото), торгующий в обе стороны (лонг и шорт).

- Построен вокруг ATR, чтобы масштабировать входы и выходы под текущую волатильность.

- Разработан для захвата многочасового импульса и избегания микро‑прорывов.



Подход к торговле, логика и поведение

- Механизм прорыва:

- Вычисляет наивысший максимум и наименьший минимум за последние N закрытых баров.

- Сделка активируется только если цена закрывается за пределами этого канала на величину смещения ATR (EntryOffsetATR), что отфильтровывает слабые пробои.

- Ордер выставляется на открытии следующего бара (без заглядывания вперёд).

- Выходы и защита:

- Стоп-лосс и тейк-профит задаются при входе как кратные ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).

- Только одна позиция на символ/метку одновременно; без мартингейла, без сеток, без усреднения.

- Контроль шума:

- CooldownBars задаёт паузу после выхода.

- RearmBars требует, чтобы цена вернулась внутрь канала, прежде чем повторный вход в том же направлении будет снова разрешён.

- Необязательный фильтр сессий (по умолчанию UTC) позволяет сфокусироваться на часах Лондона/Нью‑Йорка.

- Необязательная защита по рыночным часам может блокировать сделки возле закрытия/открытия сессии.

- Направление:

- По умолчанию включены лонг и шорт. Можно переключить на только лонг или только шорт.



Управление риском и капиталом

- Режимы определения объёма:

- Фиксированные лоты (просто, постоянная экспозиция).

- Фиксированный риск $ на сделку (объём адаптируется к расстоянию SL).

- Риск % от капитала (компаундится вместе с балансом).

- Рекомендуемый риск: 0,25%–1,0% от капитала на сделку для большинства счетов. Держите запас по марже; избегайте работы у уровня стоп-аута.

- Всегда тестируйте издержки брокера (спред, комиссия, своп) и закладывайте реалистичные ожидания по проскальзыванию на новостях и у границ сессий.



Ключевые торговые параметры (настраиваемые пользователем)

- Lookback N (длина канала)

- Период ATR (по Вайлдеру)

- EntryOffsetATR (насколько дальше канала цена должна закрыться)

- SlAtr / TpAtr (SL/TP на основе ATR)

- Фильтр ATR Min (в пунктах) — пропускать ультранизкую волатильность

- CooldownBars и RearmBars

- Торговое окно (час начала/окончания; по умолчанию UTC)

- AllowLong / AllowShort

- SizingMode + настройки риска (фикс. лоты, риск в $, риск в %)

- Label (чтобы изолировать несколько символов/экземпляров)



Кому это подходит

- Размер счёта:

- Работает на малых счетах, если брокер поддерживает микро‑объёмы; практически, от $500 можно запускать на минимальном риске, от $1 000 — рекомендуется для более плавного подбора объёма.

- Профиль трейдера:

- Свинг- и внутридневные трейдеры, предпочитающие чёткие, правил‑ориентированные входы и ограниченный риск.

- Пользователи, готовые к периодам нулевой или отрицательной доходности во флэте.

- Уровень опыта:

- Средний и выше.



Важные ограничения и примечания по использованию

- Чувствительность к режиму рынка: системы прорыва обычно лучше работают в трендовых/волатильных условиях и могут «пилить» во флэтах. Ожидайте серии сделок.

- Таймфрейм: разработан и валидирован на H1. Другие таймфреймы допустимы, но не валидированы базовыми настройками.

- Исполнение на следующем баре: сигналы берутся после закрытия бара; исполнение происходит на открытии следующего бара и в быстрых рынках может проскочить через SL/TP.

- Издержки важны: спред/комиссии/свопы существенно влияют на итог — соответствующе настраивайте риск и сессии. Избегайте ультратонких часов, если у вашего брокера издержки расширяются.

- Сессии/часовой пояс: по умолчанию фильтр сессий использует UTC. Если предпочитаете время брокера/сервера, переключите часовой пояс бота.

- Один экземпляр на символ/метку: не запускайте несколько экземпляров на одном символе с одной и той же меткой, если не планируете вести несколько позиций.

- Новости и выходные: рассматривайте паузы вокруг важных новостей и избегайте удержания через выходные гэпы, если у вас низкая толерантность к риску.

- Без гарантий: прошлые бэктесты или примеры не являются обещанием будущих результатов.



Отказ от ответственности: результаты бэктестов рассчитаны при «риске на сделку» 5%, однако значение риска по умолчанию — 1%, что существенно консервативнее.