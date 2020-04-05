GoldBreakoutPro ATR breakout EA
- Эксперты
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 5
Что это
- cBot прорыва волатильности на H1 для XAUUSD (золото), торгующий в обе стороны (лонг и шорт).
- Построен вокруг ATR, чтобы масштабировать входы и выходы под текущую волатильность.
- Разработан для захвата многочасового импульса и избегания микро‑прорывов.
Подход к торговле, логика и поведение
- Механизм прорыва:
- Вычисляет наивысший максимум и наименьший минимум за последние N закрытых баров.
- Сделка активируется только если цена закрывается за пределами этого канала на величину смещения ATR (EntryOffsetATR), что отфильтровывает слабые пробои.
- Ордер выставляется на открытии следующего бара (без заглядывания вперёд).
- Выходы и защита:
- Стоп-лосс и тейк-профит задаются при входе как кратные ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
- Только одна позиция на символ/метку одновременно; без мартингейла, без сеток, без усреднения.
- Контроль шума:
- CooldownBars задаёт паузу после выхода.
- RearmBars требует, чтобы цена вернулась внутрь канала, прежде чем повторный вход в том же направлении будет снова разрешён.
- Необязательный фильтр сессий (по умолчанию UTC) позволяет сфокусироваться на часах Лондона/Нью‑Йорка.
- Необязательная защита по рыночным часам может блокировать сделки возле закрытия/открытия сессии.
- Направление:
- По умолчанию включены лонг и шорт. Можно переключить на только лонг или только шорт.
Управление риском и капиталом
- Режимы определения объёма:
- Фиксированные лоты (просто, постоянная экспозиция).
- Фиксированный риск $ на сделку (объём адаптируется к расстоянию SL).
- Риск % от капитала (компаундится вместе с балансом).
- Рекомендуемый риск: 0,25%–1,0% от капитала на сделку для большинства счетов. Держите запас по марже; избегайте работы у уровня стоп-аута.
- Всегда тестируйте издержки брокера (спред, комиссия, своп) и закладывайте реалистичные ожидания по проскальзыванию на новостях и у границ сессий.
Ключевые торговые параметры (настраиваемые пользователем)
- Lookback N (длина канала)
- Период ATR (по Вайлдеру)
- EntryOffsetATR (насколько дальше канала цена должна закрыться)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP на основе ATR)
- Фильтр ATR Min (в пунктах) — пропускать ультранизкую волатильность
- CooldownBars и RearmBars
- Торговое окно (час начала/окончания; по умолчанию UTC)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + настройки риска (фикс. лоты, риск в $, риск в %)
- Label (чтобы изолировать несколько символов/экземпляров)
Кому это подходит
- Размер счёта:
- Работает на малых счетах, если брокер поддерживает микро‑объёмы; практически, от $500 можно запускать на минимальном риске, от $1 000 — рекомендуется для более плавного подбора объёма.
- Профиль трейдера:
- Свинг- и внутридневные трейдеры, предпочитающие чёткие, правил‑ориентированные входы и ограниченный риск.
- Пользователи, готовые к периодам нулевой или отрицательной доходности во флэте.
- Уровень опыта:
- Средний и выше.
Важные ограничения и примечания по использованию
- Чувствительность к режиму рынка: системы прорыва обычно лучше работают в трендовых/волатильных условиях и могут «пилить» во флэтах. Ожидайте серии сделок.
- Таймфрейм: разработан и валидирован на H1. Другие таймфреймы допустимы, но не валидированы базовыми настройками.
- Исполнение на следующем баре: сигналы берутся после закрытия бара; исполнение происходит на открытии следующего бара и в быстрых рынках может проскочить через SL/TP.
- Издержки важны: спред/комиссии/свопы существенно влияют на итог — соответствующе настраивайте риск и сессии. Избегайте ультратонких часов, если у вашего брокера издержки расширяются.
- Сессии/часовой пояс: по умолчанию фильтр сессий использует UTC. Если предпочитаете время брокера/сервера, переключите часовой пояс бота.
- Один экземпляр на символ/метку: не запускайте несколько экземпляров на одном символе с одной и той же меткой, если не планируете вести несколько позиций.
- Новости и выходные: рассматривайте паузы вокруг важных новостей и избегайте удержания через выходные гэпы, если у вас низкая толерантность к риску.
- Без гарантий: прошлые бэктесты или примеры не являются обещанием будущих результатов.
Отказ от ответственности: результаты бэктестов рассчитаны при «риске на сделку» 5%, однако значение риска по умолчанию — 1%, что существенно консервативнее.
- cBot прорыва волатильности на H1 для XAUUSD (золото), торгующий в обе стороны (лонг и шорт).
- Построен вокруг ATR, чтобы масштабировать входы и выходы под текущую волатильность.
- Разработан для захвата многочасового импульса и избегания микро‑прорывов.
Подход к торговле, логика и поведение
- Механизм прорыва:
- Вычисляет наивысший максимум и наименьший минимум за последние N закрытых баров.
- Сделка активируется только если цена закрывается за пределами этого канала на величину смещения ATR (EntryOffsetATR), что отфильтровывает слабые пробои.
- Ордер выставляется на открытии следующего бара (без заглядывания вперёд).
- Выходы и защита:
- Стоп-лосс и тейк-профит задаются при входе как кратные ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
- Только одна позиция на символ/метку одновременно; без мартингейла, без сеток, без усреднения.
- Контроль шума:
- CooldownBars задаёт паузу после выхода.
- RearmBars требует, чтобы цена вернулась внутрь канала, прежде чем повторный вход в том же направлении будет снова разрешён.
- Необязательный фильтр сессий (по умолчанию UTC) позволяет сфокусироваться на часах Лондона/Нью‑Йорка.
- Необязательная защита по рыночным часам может блокировать сделки возле закрытия/открытия сессии.
- Направление:
- По умолчанию включены лонг и шорт. Можно переключить на только лонг или только шорт.
Управление риском и капиталом
- Режимы определения объёма:
- Фиксированные лоты (просто, постоянная экспозиция).
- Фиксированный риск $ на сделку (объём адаптируется к расстоянию SL).
- Риск % от капитала (компаундится вместе с балансом).
- Рекомендуемый риск: 0,25%–1,0% от капитала на сделку для большинства счетов. Держите запас по марже; избегайте работы у уровня стоп-аута.
- Всегда тестируйте издержки брокера (спред, комиссия, своп) и закладывайте реалистичные ожидания по проскальзыванию на новостях и у границ сессий.
Ключевые торговые параметры (настраиваемые пользователем)
- Lookback N (длина канала)
- Период ATR (по Вайлдеру)
- EntryOffsetATR (насколько дальше канала цена должна закрыться)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP на основе ATR)
- Фильтр ATR Min (в пунктах) — пропускать ультранизкую волатильность
- CooldownBars и RearmBars
- Торговое окно (час начала/окончания; по умолчанию UTC)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + настройки риска (фикс. лоты, риск в $, риск в %)
- Label (чтобы изолировать несколько символов/экземпляров)
Кому это подходит
- Размер счёта:
- Работает на малых счетах, если брокер поддерживает микро‑объёмы; практически, от $500 можно запускать на минимальном риске, от $1 000 — рекомендуется для более плавного подбора объёма.
- Профиль трейдера:
- Свинг- и внутридневные трейдеры, предпочитающие чёткие, правил‑ориентированные входы и ограниченный риск.
- Пользователи, готовые к периодам нулевой или отрицательной доходности во флэте.
- Уровень опыта:
- Средний и выше.
Важные ограничения и примечания по использованию
- Чувствительность к режиму рынка: системы прорыва обычно лучше работают в трендовых/волатильных условиях и могут «пилить» во флэтах. Ожидайте серии сделок.
- Таймфрейм: разработан и валидирован на H1. Другие таймфреймы допустимы, но не валидированы базовыми настройками.
- Исполнение на следующем баре: сигналы берутся после закрытия бара; исполнение происходит на открытии следующего бара и в быстрых рынках может проскочить через SL/TP.
- Издержки важны: спред/комиссии/свопы существенно влияют на итог — соответствующе настраивайте риск и сессии. Избегайте ультратонких часов, если у вашего брокера издержки расширяются.
- Сессии/часовой пояс: по умолчанию фильтр сессий использует UTC. Если предпочитаете время брокера/сервера, переключите часовой пояс бота.
- Один экземпляр на символ/метку: не запускайте несколько экземпляров на одном символе с одной и той же меткой, если не планируете вести несколько позиций.
- Новости и выходные: рассматривайте паузы вокруг важных новостей и избегайте удержания через выходные гэпы, если у вас низкая толерантность к риску.
- Без гарантий: прошлые бэктесты или примеры не являются обещанием будущих результатов.
Отказ от ответственности: результаты бэктестов рассчитаны при «риске на сделку» 5%, однако значение риска по умолчанию — 1%, что существенно консервативнее.