GoldBreakoutPro ATR breakout EA

Что это
- cBot прорыва волатильности на H1 для XAUUSD (золото), торгующий в обе стороны (лонг и шорт).
- Построен вокруг ATR, чтобы масштабировать входы и выходы под текущую волатильность.
- Разработан для захвата многочасового импульса и избегания микро‑прорывов.

Подход к торговле, логика и поведение
- Механизм прорыва:
  - Вычисляет наивысший максимум и наименьший минимум за последние N закрытых баров.
  - Сделка активируется только если цена закрывается за пределами этого канала на величину смещения ATR (EntryOffsetATR), что отфильтровывает слабые пробои.
  - Ордер выставляется на открытии следующего бара (без заглядывания вперёд).
- Выходы и защита:
  - Стоп-лосс и тейк-профит задаются при входе как кратные ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
  - Только одна позиция на символ/метку одновременно; без мартингейла, без сеток, без усреднения.
- Контроль шума:
  - CooldownBars задаёт паузу после выхода.
  - RearmBars требует, чтобы цена вернулась внутрь канала, прежде чем повторный вход в том же направлении будет снова разрешён.
  - Необязательный фильтр сессий (по умолчанию UTC) позволяет сфокусироваться на часах Лондона/Нью‑Йорка.
  - Необязательная защита по рыночным часам может блокировать сделки возле закрытия/открытия сессии.
- Направление:
  - По умолчанию включены лонг и шорт. Можно переключить на только лонг или только шорт.

Управление риском и капиталом
- Режимы определения объёма:
  - Фиксированные лоты (просто, постоянная экспозиция).
  - Фиксированный риск $ на сделку (объём адаптируется к расстоянию SL).
  - Риск % от капитала (компаундится вместе с балансом).
- Рекомендуемый риск: 0,25%–1,0% от капитала на сделку для большинства счетов. Держите запас по марже; избегайте работы у уровня стоп-аута.
- Всегда тестируйте издержки брокера (спред, комиссия, своп) и закладывайте реалистичные ожидания по проскальзыванию на новостях и у границ сессий.

Ключевые торговые параметры (настраиваемые пользователем)
- Lookback N (длина канала)
- Период ATR (по Вайлдеру)
- EntryOffsetATR (насколько дальше канала цена должна закрыться)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP на основе ATR)
- Фильтр ATR Min (в пунктах) — пропускать ультранизкую волатильность
- CooldownBars и RearmBars
- Торговое окно (час начала/окончания; по умолчанию UTC)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + настройки риска (фикс. лоты, риск в $, риск в %)
- Label (чтобы изолировать несколько символов/экземпляров)

Кому это подходит
- Размер счёта:
  - Работает на малых счетах, если брокер поддерживает микро‑объёмы; практически, от $500 можно запускать на минимальном риске, от $1 000 — рекомендуется для более плавного подбора объёма.
- Профиль трейдера:
  - Свинг- и внутридневные трейдеры, предпочитающие чёткие, правил‑ориентированные входы и ограниченный риск.
  - Пользователи, готовые к периодам нулевой или отрицательной доходности во флэте.
- Уровень опыта:
  - Средний и выше.

Важные ограничения и примечания по использованию
- Чувствительность к режиму рынка: системы прорыва обычно лучше работают в трендовых/волатильных условиях и могут «пилить» во флэтах. Ожидайте серии сделок.
- Таймфрейм: разработан и валидирован на H1. Другие таймфреймы допустимы, но не валидированы базовыми настройками.
- Исполнение на следующем баре: сигналы берутся после закрытия бара; исполнение происходит на открытии следующего бара и в быстрых рынках может проскочить через SL/TP.
- Издержки важны: спред/комиссии/свопы существенно влияют на итог — соответствующе настраивайте риск и сессии. Избегайте ультратонких часов, если у вашего брокера издержки расширяются.
- Сессии/часовой пояс: по умолчанию фильтр сессий использует UTC. Если предпочитаете время брокера/сервера, переключите часовой пояс бота.
- Один экземпляр на символ/метку: не запускайте несколько экземпляров на одном символе с одной и той же меткой, если не планируете вести несколько позиций.
- Новости и выходные: рассматривайте паузы вокруг важных новостей и избегайте удержания через выходные гэпы, если у вас низкая толерантность к риску.
- Без гарантий: прошлые бэктесты или примеры не являются обещанием будущих результатов.

Отказ от ответственности: результаты бэктестов рассчитаны при «риске на сделку» 5%, однако значение риска по умолчанию — 1%, что существенно консервативнее.
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5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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