GoldBreakoutPro ATR breakout EA

它是什么

- 面向 XAUUSD（黄金）的 H1 波动性突破 cBot，支持做多和做空。

- 基于 ATR 来按当前波动性缩放入场与出场。

- 旨在捕捉多小时动能并避免微型突破。



交易方法、逻辑与行为

- 突破引擎：

- 计算最近 N 根已收盘 K 线的最高高点与最低低点。

- 仅当收盘价以 ATR 偏移（EntryOffsetATR）超出该通道时才触发交易，从而过滤弱突破。

- 在下一根 K 线开盘时下单（无前瞻）。

- 出场与保护：

- 止损与止盈在入场时按 ATR 倍数设置（SL=SlAtr×ATR，TP=TpAtr×ATR）。

- 同一品种/标签同时仅允许一笔持仓；无马丁、无网格、无摊平。

- 噪声控制：

- CooldownBars 在平仓后强制冷却暂停。

- RearmBars 要求价格先回到通道内，才允许同向再次入场。

- 可选交易时段过滤器（默认 UTC），可聚焦伦敦/纽约时段。

- 可选市场时段保护，可在临近开/收市时阻止交易。

- 方向：

- 默认启用多与空。可切换为仅多或仅空。



风险管理与资金原则

- 定仓模式：

- 固定手数（简单，敞口恒定）。

- 每笔固定美元风险（手数随止损距离自适应）。

- 按权益百分比风险（随余额复利）。

- 建议风险：多数账户每笔占权益 0.25%–1.0%。保持保证金冗余；避免接近强平水平运行。

- 始终评估经纪商成本（点差、佣金、掉期/隔夜利息），并对新闻与时段边界的滑点设定现实预期。



关键交易参数（用户可配置）

- Lookback N（通道长度）

- ATR 周期（Wilder）

- EntryOffsetATR（价格需超出通道的幅度）

- SlAtr / TpAtr（基于 ATR 的 SL/TP）

- ATR 最小值（点）过滤器（跳过超低波动）

- CooldownBars 与 RearmBars

- 交易窗口（开始/结束小时；默认 UTC）

- AllowLong / AllowShort

- SizingMode + 风险设置（固定手数、美元风险、百分比风险）

- Label（用于隔离多个品种/实例）



适用人群

- 账户规模：

- 若经纪商支持微型手数，小账户亦可运行；实践上，$500+ 可用极小风险，$1,000+ 更便于平滑定仓。

- 交易者画像：

- 偏好清晰、基于规则的入场且风险封顶的波段/日内交易者。

- 能接受震荡区间内阶段性持平或负收益的用户。

- 经验水平：

- 中级及以上。



重要限制与使用说明

- 市场状态敏感性：突破系统通常在趋势/高波动阶段表现更佳，在盘整中可能“被来回止损”。应预期会出现连盈或连亏的阶段。

- 时间周期：为 H1 设计并验证。其他周期可用但默认参数未验证。

- 下一根执行：信号在收盘后生成；在下一根开盘成交，快速行情可能跳空越过 SL/TP。

- 成本很重要：点差/佣金/掉期对净结果影响显著——请相应配置风险与交易时段。若经纪商在清淡时段扩大成本，避免超清淡时段。

- 交易时段/时区：默认使用 UTC。若偏好经纪商/服务器时间，请相应切换机器人的时区。

- 每个品种/标签仅运行一个实例：除非你有意管理多笔仓位，否则不要在同一品种上用同一标签运行多个实例。

- 新闻与周末：考虑在重大新闻前后暂停；若风险承受力低，避免持仓跨周末跳空。

- 无保证：过往回测或示例不代表未来收益。



免责声明：回测结果以每笔“风险 5%”为基准，但默认风险为 1%，更加保守。