Naked chart PRO MT5

Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите.

Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый.

MT4 version

NAKED CHART PRO — что внутри:

  • NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было
  • DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно
  • UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается
  • LOCK → блокирует все рисунки от случайного перемещения
  • TF LOCK 1 → рисунки становятся невидимыми на всех таймфреймах выше текущего
  • TF LOCK 2 → второй независимый TF Lock — рисуйте на M15, блокируйте, переходите на D1, рисуйте снова. Каждая группа остаётся на своём слое

Панель перемещается, сворачивается и не мешает работе.

Индикаторы никогда не затрагиваются — только ваши рисунки.

«Ваш анализ M15 остаётся на M15. Ваш анализ D1 остаётся на D1. Наконец-то.»
SPARTACUS©2026

➡ Также доступно: NAKED CHART (бесплатная версия) | На MT4 и MT5


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UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
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Frederic Jacques Collomb
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Moving Average Scanner — это многокадровый сканер, который идеально подходит для быстрого просмотра тренда на нескольких таймфреймах без изменения графика. Он может использовать до 4 скользящих средних по вашему выбору за 9 единиц времени. Он полностью настраиваемый и может быть перемещен в любое место графика простым «перетаскиванием». Скользящие средние можно настроить в 4 различных методах расчета. Вы также можете установить оповещения на основе количества скользящих средних и количества пе
Naked chart MT5
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Одна кнопка. Один клик. Чистый график. MT4 version Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно. NAKED CHART решает это одним кликом. Один клик → все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика Никаких настроек. Никакой сложности. П
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Naked chart MT4
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Одна кнопка. Один клик. Чистый график. MT5 version Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно. NAKED CHART решает это одним кликом. Один клик → все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика Никаких настроек. Никакой сложности. П
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Индикаторы
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Индикаторы
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Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
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Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
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ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels Определяйте наиболее торгуемые ценовые зоны с хирургической точностью. MT4 version Что такое ZONECORE? ZONECORE — это профессиональный индикатор, объединяющий Volume Profile и Pivot Levels с высоким объёмом для выявления ценовых зон, где рынок провёл больше всего времени и совершил наибольший объём сделок. Эти зоны действуют как магниты для цены — знание их даёт вам решающее преимущество в определении поддержек, сопротивлений и зон разворота с высокой в
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