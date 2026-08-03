Naked chart PRO MT5
- Индикаторы
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Frederic Jacques CollombSPARTACUS©, улучшай свою торговлю! Будьте сильнее на рынке!
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите.
Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый.
NAKED CHART PRO — что внутри:
- NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было
- DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно
- UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается
- LOCK → блокирует все рисунки от случайного перемещения
- TF LOCK 1 → рисунки становятся невидимыми на всех таймфреймах выше текущего
- TF LOCK 2 → второй независимый TF Lock — рисуйте на M15, блокируйте, переходите на D1, рисуйте снова. Каждая группа остаётся на своём слое
Панель перемещается, сворачивается и не мешает работе.
Индикаторы никогда не затрагиваются — только ваши рисунки.
«Ваш анализ M15 остаётся на M15. Ваш анализ D1 остаётся на D1. Наконец-то.»
— SPARTACUS©2026
➡ Также доступно: NAKED CHART (бесплатная версия) | На MT4 и MT5