Naked chart PRO MT5

你画了所有东西。现在什么都看不见了。

趋势线、斐波那契、矩形、区域、箭头……你的图表已经变成了一个战场。 NAKED CHART PRO 让你重新掌控一切 — 六个工具，一个浮动面板，每个只需一键。

MT4 version

NAKED CHART PRO — 功能一览：

  • NAKED → 立即隐藏所有绘图，再次点击完全恢复
  • DELETE → 安全地一次删除所有绘图
  • UNDO → 操作失误？一键恢复所有内容
  • LOCK → 锁定所有绘图，防止意外移动
  • TF LOCK 1 → 绘图在高于当前周期的所有时间框架上不可见
  • TF LOCK 2 → 第二个独立的TF锁定 — 在M15画图后锁定，切换到D1再画并锁定，每组保持在自己的层级

面板可拖动、可折叠，不妨碍操作。

指标不受任何影响 — 只影响你的绘图。

「你的M15分析留在M15，你的D1分析留在D1。终于实现了。」
SPARTACUS©2026

➡ 另有：NAKED CHART（免费版）| 支持 MT4MT5


推荐产品
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
指标
我们的   Basic Support and Resistance   指示器是提高技术分析所需的解决方案。该指标允许您在图表/ MT4版本 功能 斐波那契水平的集成： 可以选择显示斐波那契水平以及支持和阻力水平，我们的指标使您对市场行为和可能的逆转区域有更深入的了解。 性能优化： 只能在每个栏的打开时更新扩展线，我们的指标可确保最佳性能，而无需牺牲支持和阻力级别的准确性。 输入 主设置 Timeframe:   通过此输入，您可以选择在图表上显示较高时间范围的支撑线和阻力线。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   使用此输入，您可以确定支撑和电阻的强度。数量越高，支持/阻力越强。 Price mode:  此参数允许您选择哪种价格将用于计算支持和电阻水平。它可以是收盘价，最高价格，最低价格等。取决于您的策略和偏好，您可以选择最适合您需求的价格。 显示设置 Display Fibonacci levels:   此参数确定是否将显示斐波那契水平以及图表上的支持和电阻级别。斐波那契水平是技术分析中使用的关键水平，并使用斐
EasyTrading Panel by Vexo
Joseph Brian Ong Gustilo
专家
EasyTrading Panel V3.0 by Vexo — User Guide EasyTrading Panel V3.0 by Vexo — Manual Trade Entry Panel for MetaTrader 5 Works on ANY symbol • Auto Risk Sizing • Volume Profile POC BUY / SELL Market orders with SL → Confirm flow B.LIMIT / S.LIMIT Limit orders with OK / CANCEL buttons Auto POC Volume Profile Point of Control (live) MTF Trend EMA 50/200 on M5 M15 H1 H4 Panel Layout EA: ACTIVE Bal: $37.23 POC: 1.17951 Lot: 0.01 Risk%: 1.0 % RR: 1:2.5 SL: 1.16663 (auto) BUY SELL B.LIMIT S.LIMIT Live a
RSI MultiCurrency Strength Meter
Antonello Belgrano
指标
RSI Currency Strength Meter is a powerful and elegant multi-currency indicator that measures the real-time relative strength of the 8 major currencies using RSI logic. By calculating the smoothed performance of each currency across its major pairs and applying the RSI formula, it delivers clean and responsive strength lines that make it easy to spot which currencies are truly strong or weak at any moment. This indicator is particularly useful for visualizing currency correlations and divergence
Support Resistance Pro Toolkit
Osama Echchakery
指标
Support Resistance Pro Toolkit Donchian is a support and resistance indicator for MetaTrader 5 designed to highlight important market zones using a Donchian-based swing detection model. It draws clean support and resistance levels or zones directly on the chart, tracks broken structures, identifies sweep events, and provides a live dashboard with useful statistics. Pricing Launch Price : $33 Incremental Price Increase : The price will increase by $10 after every 10 purchases. Final Price : $69 T
Proxy OrderFlow MT5
Vincent Jose Proenca
指标
Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread 基于点差不平衡的指标。 TF： 适用于所有时间周期（M1 到 D1）。 交易品种： 兼容外汇、指数、黄金和差价合约（自动适配 JPY、黄金和 CFD 品种）。 参数： TickWindow (200) – 观察的 tick 窗口 SpreadWeight (1.5) – 点差权重 NormalizationPeriod (20) – 标准化周期（z-score） Overbought / Oversold (±3.0) – 超买/超卖阈值 AlertCooldown (300s) – 警报冷却时间 结论： Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 通过分析 OHLC 变化和点差，识别买卖压力，清晰显示市场流向与不平衡区域。
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
指标
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
QuickLineAlert
Aleksandr Poluchin
指标
"QuickLineAlert" – Smart and Fast Price Level Indicator (MT5) "QuickLineAlert" is a tool designed for the MetaTrader 5 platform, created to maximize the speed and simplify the marking of price levels. It is perfectly suited for active traders (especially scalpers and day traders) who need to react instantly to market changes without long and tedious setups. You just press a button, place a line, and let the indicator do its job. Main Advantages: Fully Automated (No Need to Choose Direction) U
DYJ BoS
Daying Cao
指标
DYJ BoS指标自动识别和标记市场结构转变的基本要素，包括： 结构突破（BoS）：当价格出现重大波动，突破之前的结构点时检测到。 它标记了可能的上升趋势线和下降趋势线（UP&DN,也是就不断创新高和创新低），一旦价格突破这些线，标记红色（BEAR）和绿色（BULL）箭头 BoS通常发生在价格决定性地穿过之前价格行动所建立的摆动低点或摆动高点时。当价格高于波动高点或低于波动低点时，它们只是打破了之前形成的市场结构，因此被称为“打破”结构。这通常表明市场情绪和趋势方向的变化，表明现有趋势的延续或新趋势的开始。 通常，为了提高关闭准确性，建议不设置止损和止盈，结束位置一般在相同方向的下一个突破点位置   关闭 ，或者是在反方向的突破点关闭 当您获得某个品种   足够 交易的经验时，你可以使用SL=7*TP的比率， 对于外汇符号，设置TP=500（5美元/最低交易量），SL=3500（35美元 /最低交易量 ）；单位点数POINTS。 对于 Volatility 75 Index 指数符号，设定TP=500000（5美元 /最低交易量 ），SL=3500000（35美元 /最低交易量 ）
Daily Bias
Barend Paul Stander
指标
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
指标
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
ICT Killzones and Macros
Barend Paul Stander
指标
ICT Kill zone and Macros Indicator mark and display the following zone times on the chart: Kill zones   Kill zone Forex Asian London Open New York Open London Close Central Bank Dealing range Kill zone Indices Asian London Open New York AM New York Lunch New York PM Power Hour Macros London 1 London 2 New York Am 1 New York AM 2 New York Lunch New York PM 1 New York PM 2 Silver bullet London Open New York AM New York PM Sessions Asian London New York Chart The display of  Kill zone , Macro ,
Trade informant MT5
VLADISLAV AKINDINOV
指标
The indicator is designed to display information about current trading. The current information and statistics panel displays data on the number of trading orders, their profit and the number of lots. The equity status as a percentage of the balance of funds and the total profit of all orders on this instrument are also displayed. In the statistics panel, you can see information on closed orders from the beginning of the specified date in the settings. The panels have flexible size and color se
Sceptre Rex
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
Sceptre Rex: The Sovereign of Trend Trading Take command of the markets with   Sceptre Rex , a premium Expert Advisor engineered specifically for traders who demand precision, efficiency, and data-driven logic. Built on the   EURNZD M15   timeframe, Sceptre Rex is designed to identify and execute high-probability trend reversals and continuations with surgical accuracy. Why Sceptre Rex? In a market full of "noise," Sceptre Rex focuses on clarity. This EA utilizes a proprietary trend-following
MArketPowerandPips
Muhammad Wasim
指标
Market Power & Pips Dashboard V3.0 Market Power & Pips Dashboard V3.0 将市场强弱分析、点数（Pips）统计和波动率测量整合到 一个美观、易于使用的仪表板中，让交易者无需面对复杂的分析工具，即可快速、清晰地了解当前市场状况。 功能优势 衡量真实的买卖力量。 跟踪每日和每周市场波动。 识别强势和弱势交易时段。 即时了解当前市场波动率。 借助实时市场数据，提高交易入场时机。 将多个关键指标整合到一个仪表板中，减少图表杂乱。 买卖力量（Buying & Selling Power） 计算每日买方与卖方的主导力量。 实时显示多头（Bullish）和空头（Bearish）力量。 采用直观、易读的力量条显示。 可选百分比显示模式。 今日点数（Today's Live Pips） 显示市场今日已运行的总点数（Pips）。 每次价格变动时自动实时更新。 昨日总点数（Yesterday's Total Pips） 显示上一交易日市场的总点数波动。 便于与当前市场活跃程度进行比较。 上周总点数（Last Week Tota
FREE
Crash 300 Pro Trader
Syed Hassan Ali
专家
Crash300 Pro Trader 是一款完全自动化的专家顾问（EA），专为交易 Crash 300 指数而设计，结合了趋势识别、RSI 过滤以及基于回撤的交易管理系统。 该EA使用日线周期的 Parabolic SAR 来识别市场方向，并且只在趋势方向上执行交易。为了提高入场精度，系统使用 RSI 过滤器，避免在超买或超卖区域出现错误信号。 内置的回撤恢复系统用于管理亏损仓位。当亏损达到设定水平时，会在同一方向上继续开仓，以帮助在趋势行情中逐步恢复浮动亏损。 该系统还包含止盈管理功能，当达到设定利润目标时，会自动平仓盈利订单。 主要功能： - 全自动交易系统 - 使用 Parabolic SAR（D1）进行趋势判断 - RSI 入场过滤 - 回撤恢复交易系统 - 自动止盈管理 - 仅适用于 Crash 300 指数 本EA适用于喜欢系统化交易、控制风险以及使用自动恢复逻辑的交易者。
John Carters TTM Squeeze with MACD
Danil Poletavkin
指标
This indicator created based on original John Carter's TTM_Squeeze indicator and represents "squeeze" of the market which can be followed (or maybe not) by significant moves. Original indicator prints black dots when Bollinger Bands are inside Kelthner Channels and exactly this implemented in this custom version. Instead of original implementation as momentum indicator MACD indicator with standard settings 12-26-9 is being used. Mainly, the indicator is useful for understanding when it's better
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
指标
Scalper Pivot detects respectable small reversal areas that can be used to mark repeatable opportunity windows. For M1 timeframe. Setup/inputs: First, set one pip on price, e.g. EURUSD to 0.0001, USDJPY to 0.01, or XAUUSD to 0.1. Or select AUTO for autodetect common symbols. Set minimum and maximum range on pips, if you want scalp between 10 to 20 pips then set it to 10 and 20 respectively. Set detection window to any candle count you want. Set it too low or too high would be less accurate.
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
指标
集成仪表盘扫描器 – 您的市场指挥中心 (v2.0) 简短描述: 不要再浪费时间手动切换数十个图表了。 集成仪表盘扫描器 是一款功能强大的多品种、多时间周期扫描工具，让您能从单一面板监控您选择的所有交易品种。 经过重大的架构改革，2.0版本比以往任何时候都更快、更稳定、更强大。   您可以即时收到价格形态、背离和趋势信号的视觉警报，然后一键跳转到相关图表。 主要特点 节省时间:   一个面板覆盖整个市场——不再需要手动切换图表。 全面分析:   四个完全可配置的扫描模块， 现已包含MACD趋同分析。 即时反应:   一键即可将目标图表切换到正确的交易品种和时间周期。 完全自定义:   调整交易品种、指标参数、面板样式和警报通道。 坚如磐石的稳定性:   每个仪表盘实例现在都以唯一的ID运行，消除了在同一终端上使用多个扫描器时的冲突。 无阻塞UI与实时状态:   即使有大量交易品种，面板加载时也不会冻结您的终端。一个新的状态标签能让您随时了解其操作（同步、扫描、监控）。 智能化性能:   扫描器采用异步、逐一品种的数据初始化方式。如果某个品种的数据加载缓慢，不会阻塞其他品种。 经过大规模
Onnyx Indicator
Januar Rifai
指标
ONNYX INDICATOR 版本 1.14 这是一款用于 MetaTrader 5 的供需区域分析指标。已确认的历史信号采用收盘K线逻辑，避免确认后的箭头因盘中波动而消失。指标根据确认的摆动高低点建立区域，使用 ATR 调整区域宽度，并以百分比显示区域质量。 主要功能 - 供需区域及区域内百分比评分。 - 收盘K线确认后的放大 BUY/SELL 箭头。 - 可选 EMA 趋势过滤和K线拒绝确认。 - 趋势、价格水平和市场环境面板。 - 最多显示 5 条相关经济新闻；公布前显示 Forecast 和 Previous，公布后显示 Actual。 - 新闻每 60 秒刷新，并支持策略测试器中的日历缓存。 - 弹窗、推送和邮件提醒。 - iCustom 集成：缓冲区 0 为 BUY 价格，缓冲区 1 为 SELL 价格。 使用方法 将指标加载到图表，等待历史数据完成加载，查看趋势和有效区域，然后结合自己的交易计划使用收盘K线信号。XAUUSD H1 适合更清晰的结构，M15 可获得更频繁的机会。 重要提示 本产品是分析指标，不是自动交易 EA，不会自动开仓、修改或平仓，也不保证盈利。请先
Aklamavo Volume Delta Profile
Sylvester Aklamavo
指标
This Volume Delta Profile is an advanced MetaTrader 5 indicator that visualizes   volume delta (order flow imbalance)   using a volume profile-style histogram. It shows the difference between buying and selling pressure at specific price levels, helping traders identify supply and demand zones. This indicator provides a unique perspective on market dynamics by visualizing the imbalance between buying and selling pressure, offering insights beyond traditional volume analysis. Core Concept Positiv
Mine Farm
Maryna Kauzova
专家
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
指标
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
GoldCross Pro MT5
Jinglong Liu
专家
+48.55% annualized return on $1,495 minimum capital. Calmar ratio 2.37 — estimated top 5% of mql5 EAs by risk-adjusted return. Across 3.4 years of real-tick M4 XAUUSD backtesting, GoldCross Pro MT5 delivered $2,467 net profit on $1,495 starting capital: 157 trades, annualized Sharpe 1.78 , max balance drawdown 2.65% , zero martingale, zero grid. A moving average crossover system with asymmetric payoff design — small frequent losses, large infrequent winners — that compounds to +165.07% total ROI
BTC Master Pro
Farzad Saadatinia
4.58 (12)
专家
BTC Master Pro —— 您值得信赖的比特币纪律化交易伙伴。 全新版本现已集成 OpenAI 人工智能技术 ，在高波动的加密市场环境中，实现更智能的执行与更精准的交易过滤。 本专业级交易机器人专为 Bitcoin (BTCUSD) 在 MetaTrader 5 平台上的交易而设计，专注于结构化执行、风险暴露控制以及智能化风险管理。 当前价格： $499  →  下一阶段： $699  →  最终价格： $999 LIVE SIGNAL HERE 基于 OpenAI 的执行过滤系统 最新版本集成 OpenAI 技术，用于实时分析市场环境并过滤低质量或弱势交易信号。 AI 安全层（AI Safety Layer）： 人工智能模块作为交易执行前的第二层审核机制。其功能严格限定为执行过滤工具（而非市场预测工具）。每一笔交易都必须通过结构化逻辑与智能验证流程，以减少不必要的回撤并避免低质量入场。 为什么选择 BTC Master Pro？ 加密货币市场——尤其是比特币——具有高度波动性。情绪化决策往往导致不稳定的交易结果。本系统旨在帮助交易者在快速市场变化中保持结构化、纪律性与
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
指标
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
指标
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis The Fractals_Price indicator is a technical analysis tool that identifies fractal patterns on price charts. Fractals are recurring patterns that signal potential trend reversals or continuation points. This indicator marks both upward and downward
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
作者的更多信息
Moving Average Scanner MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
移动平均线扫描仪是一款多时间范围扫描仪，非常适合在不更改图表的情况下一目了然地查看多个时间范围内的趋势。 它最多可以在 9 个时间单位内使用您选择的 4 条移动平均线。 它是完全可配置的，只需“拖放”即可将其移动到图表上的任何位置。 移动平均线可以配置为 4 种不同的计算方法。 您还可以根据移动平均数和周期数设置警报。 MT4版本在这里。 输入参数： 筛选器布局： 允许您调整图表上显示的扫描仪的所需大小以及显示文本的大小。 移动平均线： 您可以配置 4 个不同的移动平均周期和 4 种计算方法：简单/指数/平滑和线性加权。 警报 ： 要设置警报，您所要做的就是选择所需的时间范围数量（看涨/看跌）以及选择触发警报的移动平均线。 可通过弹出/推送通知和邮件发出警报。 警报文本是完全可定制的。 SPARTACUS 2024
Naked chart MT5
Frederic Jacques Collomb
实用工具
一个按钮。一次点击。裸图。 MT4 version 你画了所有东西。趋势线、斐波那契、矩形、区域、箭头…… 你的图表看起来像一幅现代艺术画。漂亮——但你已经看不到价格了。 NAKED CHART 一键解决。 点击一次 → 所有绘图立即消失 再次点击 → 一切恢复原状 指标不受影响 — 只隐藏您的绘图 按钮可拖动 — 放置在图表上任意位置 无需设置。无需复杂操作。只是一个改变一切的按钮。 「有时，最干净的图表是最强大的。」------------------------------------ ---------------------------------------------- Spartacus 提供简单专业的指标和工具，帮助您在市场中脱颖而出。 — SPARTACUS2026
FREE
Naked chart MT4
Frederic Jacques Collomb
实用工具
一个按钮。一次点击。裸图。 MT5 version 你画了所有东西。趋势线、斐波那契、矩形、区域、箭头…… 你的图表看起来像一幅现代艺术画。漂亮——但你已经看不到价格了。 NAKED CHART 一键解决。 点击一次 → 所有绘图立即消失 再次点击 → 一切恢复原状 指标不受影响 — 只隐藏您的绘图 按钮可拖动 — 放置在图表上任意位置 无需设置。无需复杂操作。只是一个改变一切的按钮。 「有时，最干净的图表是最强大的。」------------------------------------ ---------------------------------------------- Spartacus 提供简单专业的指标和工具，帮助您在市场中脱颖而出。 — SPARTACUS2026
FREE
Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
Trend Master Chart。 它覆盖图表并使用颜色编码来定义不同的市场趋势/走势。 它使用结合了两个移动平均线和不同振荡器的算法。 这三个元素的周期是可以修改的。 它适用于任何时间范围和任何货币对。 您一眼就能识别出上升或下降趋势以及该趋势的不同切入点。 例如，在明显的上升趋势（浅绿色）期间，该趋势中的不同市场冲动将通过深绿色蜡烛显示。 可配置的警报将使您永远不会错过这些冲动之一。 MT5版本。 输入参数： Period 1： 快速周期移动平均线。 Period 2： 慢周期移动平均线。 Oscillator period ：振荡器周期。 Sell/Buy alert: 市场冲动警报、趋势切入点。 Bullish/Bearish： 趋势变化时发出警报。 可以通过弹出/邮件和推送通知方式发出警报。 完全可配置的警报文本。 想要查看其他免费 SPARTACUS 指标， 请点击此处 SPARTACUS2024
Moving Average Scanner MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
移动平均线扫描仪是一款多时间范围扫描仪，非常适合在不更改图表的情况下一目了然地查看多个时间范围内的趋势。 它最多可以在 9 个时间单位内使用您选择的 4 条移动平均线。 它是完全可配置的，只需“拖放”即可将其移动到图表上的任何位置。 移动平均线可以配置为 4 种不同的计算方法。 您还可以根据移动平均数和周期数设置警报。 MT5版本在这里。 输入参数： 筛选器布局： 允许您调整图表上显示的扫描仪的所需大小以及显示文本的大小。 移动平均线： 您可以配置 4 个不同的移动平均周期和 4 种计算方法：简单/指数/平滑和线性加权。 警报 ： 要设置警报，您所要做的就是选择所需的时间范围数量（看涨/看跌）以及选择触发警报的移动平均线。 可通过弹出/推送通知和邮件发出警报。 警报文本是完全可定制的。 SPARTACUS 2024
Trend Master Histogram MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
趋势图直方图是一种基于使用两个移动平均线和多个振荡指标的算法的指标。 由于其颜色代码，它可以让您快速识别趋势并利用最大的市场冲动。 浅色表示趋势，深色表示冲动，灰色表示您不应该进入市场。 结合您的其他指标，它将成为您决策过程中非常好的盟友。 MT5版本在这里。 输入参数： - 第 1 阶段（快速时期） - 第 2 期（缓慢期） - 振荡器周期 您可以启用两种类型的警报： - 看跌/看涨警报（当市场趋势发生变化时）。 - 买入/卖出警报（当有强烈冲动时）。 警报的文本是完全可定制的，想放什么就放什么！ 警报可通过弹出、电子邮件和推送通知方式提供。 想要查看其他免费 SPARTACUS 指标， 请点击此处 SPARTACUS2024 Improuve your trading - Be stronger on the Market!
MA Killer MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
MA Killer 指标是使用移动平均线的交易者的终极武器。它是一个完整的系统，使用可通过管理面板直接访问的多种工具。借助其工具，您可以全面了解市场并为入职决策提供宝贵帮助。 它包含： - 趋势图表主指标，使用颜色代码直接在图表上显示趋势。该趋势是通过使用两个移动平均线和多个振荡指标的算法来计算的。 - 移动平均线扫描仪指标，这是一个市场扫描仪，显示 9 个时间单位内与多个移动平均线（最多 4 个）相关的价格位置。 - 是否独立显示多个移动平均线。无需通过指示器选项卡添加或删除它们。 MT5 version 每个系统都有其警报，可以通过弹出、电子邮件和推送通知来接收。警报可以直接通过控制面板激活或不激活。 整个过程由直接显示在图形上的控制面板进行管理。该管理面板允许您通过单击显示或不显示每个功能，以及通过单击管理警报。 它甚至具有“裸图表”功能，只需单击一下即可删除所有元素。 一切的设计都是为了让您的任务更轻松，以便您可以专注于您的决策。 所有系统组件均可通过指示器调整参数进行调整。 所有警报文本均可定制。 SPARTACUS2024
RSI Pro Analyser MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
RSI Pro 分析器指标是一款功能强大的工具，专为希望在多个时间范围内同时做出明智决策的交易者而设计。 该指标利用 RSI 提供超买、超卖和趋势信号，更容易识别入市机会。 它的主要优点是易于阅读， 因为它具有清晰而独特的颜色代码来指示不同的市场状况。 该指标显示五个不同时间范围（D、H4、H1、M30、M15） 的 RSI 值和相关信号，使交易者能够获得全面的市场视角并在多个时间范围内做出明智的决策。 使用颜色变化来识别不同时间范围内的趋势和潜在逆转。 寻找超买和超卖区域，以发现反趋势或趋势逆转的交易机会。 红色： RSI 指示下降趋势。 绿色 ：RSI 指示上升趋势。 深红色 ：RSI 表示超卖区域。 深绿色 ：RSI 发出超买区域信号。 您还可以通过弹出、电子邮件和推送通知发送的精确警报来通知购买和销售条目。 RSI Pro 分析器指标是交易者决策过程中的补充工具。 建议将其与其他指标和分析结合使用，以了解市场概况。 MT5版本。 输入参数： RSI period： 14（默认），可根据您的喜好调整。 Enable/disable alert： 启用或禁
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT5 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
Zonecore MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels 以外科手术般的精准度识别成交量最集中的价格区域。 MT5 version 什么是 ZONECORE？ ZONECORE 是一款专业级指标，将 成交量分布（Volume Profile） 与 高成交量枢轴位（Pivot Levels） 相结合，揭示市场停留时间最长、成交量最大的价格区域。这些区域对价格具有强大的吸引力——掌握它们，让您在识别支撑位、阻力位及高概率反转区域时占据决定性优势。 3 个独立计算模式 ZONECORE 提供三个完全独立的模式，可同时启用： Period 模式 — 基于可配置的 K 线数量（默认 200 根）计算成交量分布。非常适合波段交易和日内分析。 Daily 模式 — 基于当前交易时段计算，支持自定义开始和结束时间。专为在特定市场窗口内操作的日内交易者设计。 Previous Day 模式 — 计算前一交易日（D-1）的成交量分布，并以虚线延伸至当日。对于识别昨日至今仍有效的关键价位不可或缺。 每个模式均拥有独立的配色方案，完全可自定义。 显示的关键价位 POC（控制点） —
CoPilot dashboard MT4
Frederic Jacques Collomb
实用工具
CoPilot — 每日交易仪表板 掌握你的数据。清晰地交易。 MT5 版本 什么是 CoPilot？ CoPilot 是一款 专业级 交易助手，可将您每日的交易绩效统计数据 实时 显示在图表上——配备 实时权益曲线 ，逐笔更新。专为需要在不离开图表的情况下即时了解交易状态的活跃交易者而设计，CoPilot 汇总 当日所有交易品种的每笔已平仓交易 ，并以简洁、色码化的交互面板呈现。 无需再切换到终端历史选项卡，无需手动计算。CoPilot 就像您的 副驾驶 ——时刻守候，持续计算，始终在您眼前。 实时统计面板 CoPilot 显示完整的每日绩效指标，分为三个部分： 活动 — 今日总交易数、已平仓交易、持仓数量、盈利/亏损笔数、 胜率 (%) 及保本交易。胜率颜色动态调整：高于 50% 显示绿色，低于 50% 显示红色。 盈亏 — 净盈亏 、 盈利因子 、每笔平均盈利和平均亏损、 平均风险回报比 、当日最佳交易和最差交易。每个数值根据其含义以绿色或红色显示。 时间与点数 — 平均持仓时间、最短和最长持仓时间、所有交易品种累计 总点数 ，以及 最大连续盈利/亏损次数 。 所有统计数据均基于
Naked chart PRO MT4
Frederic Jacques Collomb
指标
你画了所有东西。现在什么都看不见了。 趋势线、斐波那契、矩形、区域、箭头……你的图表已经变成了一个战场。 NAKED CHART PRO 让你重新掌控一切 — 六个工具，一个浮动面板，每个只需一键。 MT5 version NAKED CHART PRO — 功能一览： NAKED → 立即隐藏所有绘图，再次点击完全恢复 DELETE → 安全地一次删除所有绘图 UNDO → 操作失误？一键恢复所有内容 LOCK → 锁定所有绘图，防止意外移动 TF LOCK 1 → 绘图在高于当前周期的所有时间框架上不可见 TF LOCK 2 → 第二个独立的TF锁定 — 在M15画图后锁定，切换到D1再画并锁定，每组保持在自己的层级 面板可拖动、可折叠，不妨碍操作。 指标不受任何影响 — 只影响你的绘图。 「你的M15分析留在M15，你的D1分析留在D1。终于实现了。」 — SPARTACUS2026 另有： NAKED CHART （免费版）| 支持 MT4 和 MT5
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Trend Master Chart。 它覆盖图表并使用颜色编码来定义不同的市场趋势/走势。 它使用结合了两个移动平均线和不同振荡器的算法。 这三个元素的周期是可以修改的。 它适用于任何时间范围和任何货币对。 您一眼就能识别出上升或下降趋势以及该趋势的不同切入点。 例如，在明显的上升趋势（浅绿色）期间，该趋势中的不同市场冲动将通过深绿色蜡烛显示。 可配置的警报将使您永远不会错过这些冲动之一。 MT4版本。 输入参数： Period 1： 快速周期移动平均线。 Period 2： 慢周期移动平均线。 Oscillator period ：振荡器周期。 Sell/Buy alert: 市场冲动警报、趋势切入点。 Bullish/Bearish： 趋势变化时发出警报。 可以通过弹出/邮件和推送通知方式发出警报。 完全可配置的警报文本。 想要查看其他免费 SPARTACUS 指标， 请点击此处 SPARTACUS2024
Trend Master Histogram MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Trend Chart Histogram is an indicator based on an algorithm using two moving averages and several oscillators. Thanks to its color code, it allows you to quickly identify the trend and take advantage of the biggest market impulses. Light colors indicate the trend, dark colors define impulses and gray indicates that you should not enter the market. It will be a very good ally in your decision-making, combined with your other indicators. MT4 version here. Input parameters: - Period 1 (fast perio
MA Killer MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
MA Killer 指标是使用移动平均线的交易者的终极武器。它是一个完整的系统，使用可通过管理面板直接访问的多种工具。借助其工具，您可以全面了解市场并为入职决策提供宝贵帮助。 它包含： - 趋势图表主指标，使用颜色代码直接在图表上显示趋势。该趋势是通过使用两个移动平均线和多个振荡指标的算法来计算的。 - 移动平均线扫描仪指标，这是一个市场扫描仪，显示 9 个时间单位内与多个移动平均线（最多 4 个）相关的价格位置。 - 是否独立显示多个移动平均线。无需通过指示器选项卡添加或删除它们。 MT4 version 每个系统都有其警报，可以通过弹出、电子邮件和推送通知来接收。警报可以直接通过控制面板激活或不激活。 整个过程由直接显示在图形上的控制面板进行管理。该管理面板允许您通过单击显示或不显示每个功能，以及通过单击管理警报。 它甚至具有“裸图表”功能，只需单击一下即可删除所有元素。 一切的设计都是为了让您的任务更轻松，以便您可以专注于您的决策。 所有系统组件均可通过指示器调整参数进行调整。 所有警报文本均可定制。 SPARTACUS2024
RSI Pro Analyser MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
RSI Pro 分析器指标是一款功能强大的工具，专为希望在多个时间范围内同时做出明智决策的交易者而设计。 该指标利用 RSI 提供超买、超卖和趋势信号，更容易识别入市机会。 它的主要优点是易于阅读， 因为它具有清晰而独特的颜色代码来指示不同的市场状况。 该指标显示五个不同时间范围（D、H4、H1、M30、M15） 的 RSI 值和相关信号，使交易者能够获得全面的市场视角并在多个时间范围内做出明智的决策。 使用颜色变化来识别不同时间范围内的趋势和潜在逆转。 寻找超买和超卖区域，以发现反趋势或趋势逆转的交易机会。 红色： RSI 指示下降趋势。 绿色 ：RSI 指示上升趋势。 深红色 ：RSI 表示超卖区域。 深绿色 ：RSI 发出超买区域信号。 您还可以通过弹出、电子邮件和推送通知发送的精确警报来通知购买和销售条目。 RSI Pro 分析器指标是交易者决策过程中的补充工具。 建议将其与其他指标和分析结合使用，以了解市场概况。 MT4版本。 输入参数： RSI period： 14（默认），可根据您的喜好调整。 Enable/disable alert： 启用或禁
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
Gann Box 指标是一个强大且多功能的工具，旨在帮助交易者识别和利用市场的关键水平。该指标允许在图表上绘制一个矩形，该矩形会自动划分为多个区域，并带有战略水平 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 。当价格触及其中一个水平时，会触发警报，从而为交易决策提供宝贵的帮助。您可以即时了解市场相对于您绘制区域的变化情况。要绘制一个区域，只需绘制一个简单的矩形并将其命名为 GannBox 。 该指标适用于所有类型的交易者，无论是使用 支撑和阻力 概念、 供需 理论的交易者，还是 ICT 技术或 公平价值缺口 (FVG) 专家。 无论您是 日内交易者 、 波段交易者 还是 趋势交易者 ， Gann Box 都可以帮助您更好地理解和预测市场走势，同时提高您的反应能力和交易表现。 MT4 版本 Gann Box 是一个 多时间框架 指标：它可以绘制在更大的时间框架上，比如 H1，同时允许在较小的时间框架（如 15 分钟图表）上进行更精确和快速的交易。 除了其灵活性之外，该工具还可以通过直观的 管理面板 在图表上进行全面自定义。此面板允许根据您的偏好激活或禁用每个级别，并启用或禁用相关的警
ZoneCore MT5
Frederic Jacques Collomb
指标
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels 以外科手术般的精准度识别成交量最集中的价格区域。 MT4 version 什么是 ZONECORE？ ZONECORE 是一款专业级指标，将 成交量分布（Volume Profile） 与 高成交量枢轴位（Pivot Levels） 相结合，揭示市场停留时间最长、成交量最大的价格区域。这些区域对价格具有强大的吸引力——掌握它们，让您在识别支撑位、阻力位及高概率反转区域时占据决定性优势。 3 个独立计算模式 ZONECORE 提供三个完全独立的模式，可同时启用： Period 模式 — 基于可配置的 K 线数量（默认 200 根）计算成交量分布。非常适合波段交易和日内分析。 Daily 模式 — 基于当前交易时段计算，支持自定义开始和结束时间。专为在特定市场窗口内操作的日内交易者设计。 Previous Day 模式 — 计算前一交易日（D-1）的成交量分布，并以虚线延伸至当日。对于识别昨日至今仍有效的关键价位不可或缺。 每个模式均拥有独立的配色方案，完全可自定义。 显示的关键价位 POC（控制点） —
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
实用工具
CoPilot — 每日交易仪表板 掌握你的数据。清晰地交易。 MT4 版本 什么是 CoPilot？ CoPilot 是一款 专业级 交易助手，可将您每日的交易绩效统计数据 实时 显示在图表上——配备 实时权益曲线 ，逐笔更新。专为需要在不离开图表的情况下即时了解交易状态的活跃交易者而设计，CoPilot 汇总 当日所有交易品种的每笔已平仓交易 ，并以简洁、色码化的交互面板呈现。 无需再切换到终端历史选项卡，无需手动计算。CoPilot 就像您的 副驾驶 ——时刻守候，持续计算，始终在您眼前。 实时统计面板 CoPilot 显示完整的每日绩效指标，分为三个部分： 活动 — 今日总交易数、已平仓交易、持仓数量、盈利/亏损笔数、 胜率 (%) 及保本交易。胜率颜色动态调整：高于 50% 显示绿色，低于 50% 显示红色。 盈亏 — 净盈亏 、 盈利因子 、每笔平均盈利和平均亏损、 平均风险回报比 、当日最佳交易和最差交易。每个数值根据其含义以绿色或红色显示。 时间与点数 — 平均持仓时间、最短和最长持仓时间、所有交易品种累计 总点数 ，以及 最大连续盈利/亏损次数 。 所有统计数据均基于
筛选:
无评论
回复评论