Naked chart PRO MT5
- 指标
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Frederic Jacques CollombSPARTACUS©，改善您的交易！在市场上做强！
- 版本: 1.0
- 激活: 5
你画了所有东西。现在什么都看不见了。
趋势线、斐波那契、矩形、区域、箭头……你的图表已经变成了一个战场。 NAKED CHART PRO 让你重新掌控一切 — 六个工具，一个浮动面板，每个只需一键。
NAKED CHART PRO — 功能一览：
- NAKED → 立即隐藏所有绘图，再次点击完全恢复
- DELETE → 安全地一次删除所有绘图
- UNDO → 操作失误？一键恢复所有内容
- LOCK → 锁定所有绘图，防止意外移动
- TF LOCK 1 → 绘图在高于当前周期的所有时间框架上不可见
- TF LOCK 2 → 第二个独立的TF锁定 — 在M15画图后锁定，切换到D1再画并锁定，每组保持在自己的层级
面板可拖动、可折叠，不妨碍操作。
指标不受任何影响 — 只影响你的绘图。
「你的M15分析留在M15，你的D1分析留在D1。终于实现了。」
— SPARTACUS©2026
➡ 另有：NAKED CHART（免费版）| 支持 MT4 和 MT5