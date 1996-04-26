Naked chart PRO MT4

Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите.

Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый.

MT5 version

NAKED CHART PRO — что внутри:

  • NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было
  • DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно
  • UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается
  • LOCK → блокирует все рисунки от случайного перемещения
  • TF LOCK 1 → рисунки становятся невидимыми на всех таймфреймах выше текущего
  • TF LOCK 2 → второй независимый TF Lock — рисуйте на M15, блокируйте, переходите на D1, рисуйте снова. Каждая группа остаётся на своём слое

Панель перемещается, сворачивается и не мешает работе.

Индикаторы никогда не затрагиваются — только ваши рисунки.

«Ваш анализ M15 остаётся на M15. Ваш анализ D1 остаётся на D1. Наконец-то.»
SPARTACUS©2026

➡ Также доступно: NAKED CHART (бесплатная версия) | На MT4 и MT5


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Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Moving Average Scanner MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Moving Average Scanner — это многокадровый сканер, который идеально подходит для быстрого просмотра тренда на нескольких таймфреймах без изменения графика. Он может использовать до 4 скользящих средних по вашему выбору за 9 единиц времени. Он полностью настраиваемый и может быть перемещен в любое место графика простым «перетаскиванием». Скользящие средние можно настроить в 4 различных методах расчета. Вы также можете установить оповещения на основе количества скользящих средних и количества пе
Naked chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
Одна кнопка. Один клик. Чистый график. MT4 version Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно. NAKED CHART решает это одним кликом. Один клик → все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика Никаких настроек. Никакой сложности. П
FREE
Naked chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
Одна кнопка. Один клик. Чистый график. MT5 version Вы нарисовали всё. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... Ваш график выглядит как картина современного искусства. Красиво — но цену уже не видно. NAKED CHART решает это одним кликом. Один клик → все рисунки мгновенно исчезают Повторный клик → всё возвращается в исходном виде Индикаторы не затронуты — скрываются только ваши рисунки Кнопка перемещается — разместите её в любом месте графика Никаких настроек. Никакой сложности. П
FREE
Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
Moving Average Scanner MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Moving Average Scanner — это многокадровый сканер, который идеально подходит для быстрого просмотра тренда на нескольких таймфреймах без изменения графика. Он может использовать до 4 скользящих средних по вашему выбору за 9 единиц времени. Он полностью настраиваемый и может быть перемещен в любое место графика простым «перетаскиванием». Скользящие средние можно настроить в 4 различных методах расчета. Вы также можете установить оповещения на основе количества скользящих средних и количества пе
Trend Master Histogram MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Chart Histogram — индикатор, основанный на алгоритме с использованием двух скользящих средних и нескольких осцилляторов. Благодаря цветовому коду он позволяет быстро определить тенденцию и воспользоваться крупнейшими рыночными импульсами. Светлые цвета указывают на тренд, темные цвета определяют импульсы, а серый указывает на то, что вам не следует входить в рынок. Версия для МТ5 здесь. Входные параметры: - Период 1 (быстрый период) - Период 2 (медленный период) - Период осциллятора Вы
MA Killer MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор MA Killer – это лучшее оружие для трейдеров, использующих скользящие средние. Это полноценная система , использующая несколько инструментов, доступных непосредственно из панели управления. Благодаря его инструментам у вас есть обзор рынка и ценная помощь в принятии решения для входа в позицию. Он состоит: - Индикатор Trend Master chart , который отображает тренд прямо на графике с помощью цветового кода. Этот тренд рассчитывается алгоритмом, использующим две скользящие средние и неск
RSI Pro Analyser MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор RSI Pro Analyser — это мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся принимать обоснованные решения одновременно на нескольких таймфреймах. Этот индикатор использует RSI для предоставления сигналов перекупленности , перепроданности и тренда, что упрощает определение возможностей входа в рынок. Его главным преимуществом является простота чтения благодаря четким и четким цветовым кодам, обозначающим различные рыночные условия. Индикатор отображает значения RSI и связанны
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Индикаторы
aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
Zonecore MT4
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels Определяйте наиболее торгуемые ценовые зоны с хирургической точностью. MT5 version Что такое ZONECORE? ZONECORE — это профессиональный индикатор, объединяющий Volume Profile и Pivot Levels с высоким объёмом для выявления ценовых зон, где рынок провёл больше всего времени и совершил наибольший объём сделок. Эти зоны действуют как магниты для цены — знание их даёт вам решающее преимущество в определении поддержек, сопротивлений и зон разворота с высокой в
CoPilot dashboard MT4
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT5 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
Trend Master Histogram MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Chart Histogram — индикатор, основанный на алгоритме с использованием двух скользящих средних и нескольких осцилляторов. Благодаря цветовому коду он позволяет быстро определить тенденцию и воспользоваться крупнейшими рыночными импульсами. Светлые цвета указывают на тренд, темные цвета определяют импульсы, а серый указывает на то, что вам не следует входить в рынок. Версия для МТ4 здесь. Входные параметры: - Период 1 (быстрый период) - Период 2 (медленный период) - Период осциллятора Вы
MA Killer MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор MA Killer – это лучшее оружие для трейдеров, использующих скользящие средние. Это полноценная система , использующая несколько инструментов, доступных непосредственно из панели управления. Благодаря его инструментам у вас есть обзор рынка и ценная помощь в принятии решения для входа в позицию. Он состоит: - Индикатор Trend Master chart , который отображает тренд прямо на графике с помощью цветового кода. Этот тренд рассчитывается алгоритмом, использующим две скользящие средние и неск
RSI Pro Analyser MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Индикатор RSI Pro Analyser — это мощный инструмент, предназначенный для трейдеров, стремящихся принимать обоснованные решения одновременно на нескольких таймфреймах. Этот индикатор использует RSI для предоставления сигналов перекупленности , перепроданности и тренда, что упрощает определение возможностей входа в рынок. Его главным преимуществом является простота чтения благодаря четким и четким цветовым кодам, обозначающим различные рыночные условия. Индикатор отображает значения RSI и связанны
Gann Box MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
aИндикатор Gann Box — это мощный и многофункциональный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в выявлении и использовании ключевых уровней на рынке. Этот индикатор позволяет нарисовать на графике прямоугольник, который автоматически разделяется на несколько зон со стратегическими уровнями 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Когда цена касается одного из этих уровней, срабатывают предупреждения, что является ценным помощником в принятии торговых решений. Вы мгновенно видите, как развивается рынок п
ZoneCore MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
ZONECORE — Volume Profile & Pivot Levels Определяйте наиболее торгуемые ценовые зоны с хирургической точностью. MT4 version Что такое ZONECORE? ZONECORE — это профессиональный индикатор, объединяющий Volume Profile и Pivot Levels с высоким объёмом для выявления ценовых зон, где рынок провёл больше всего времени и совершил наибольший объём сделок. Эти зоны действуют как магниты для цены — знание их даёт вам решающее преимущество в определении поддержек, сопротивлений и зон разворота с высокой в
CoPilot dashboard MT5
Frederic Jacques Collomb
Утилиты
CoPilot — Торговая панель дня Знайте свои цифры. Торгуйте с ясностью. MT4 версия Что такое CoPilot? CoPilot — это торговый помощник профессионального уровня , который отображает в режиме реального времени всю статистику дневной производительности прямо на графике — с живой кривой эквити , обновляемой сделка за сделкой. Разработан для активных трейдеров, которым нужна мгновенная видимость торговой сессии без переключения вкладок. CoPilot агрегирует каждую закрытую сделку дня по всем инструментам
Naked chart PRO MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите. Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый. MT4 version NAKED CHART PRO — что внутри: NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается LOCK → блокирует все рисунки от с
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