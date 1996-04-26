Naked chart PRO MT4

Вы нарисовали всё. Теперь вы ничего не видите.

Линии тренда, Фибоначчи, прямоугольники, зоны, стрелки... ваш график превратился в поле битвы. NAKED CHART PRO возвращает вам полный контроль — шесть инструментов, одна плавающая панель, один клик каждый.

MT5 version



NAKED CHART PRO — что внутри:

NAKED → мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было

→ мгновенно скрывает все рисунки. Нажмите снова — всё вернётся как было DELETE → удаляет все рисунки сразу, безопасно

→ удаляет все рисунки сразу, безопасно UNDO → ошиблись? Один клик — и всё возвращается

→ ошиблись? Один клик — и всё возвращается LOCK → блокирует все рисунки от случайного перемещения

→ блокирует все рисунки от случайного перемещения TF LOCK 1 → рисунки становятся невидимыми на всех таймфреймах выше текущего

→ рисунки становятся невидимыми на всех таймфреймах выше текущего TF LOCK 2 → второй независимый TF Lock — рисуйте на M15, блокируйте, переходите на D1, рисуйте снова. Каждая группа остаётся на своём слое

Панель перемещается, сворачивается и не мешает работе.

Индикаторы никогда не затрагиваются — только ваши рисунки.

«Ваш анализ M15 остаётся на M15. Ваш анализ D1 остаётся на D1. Наконец-то.»

— SPARTACUS©2026

➡ Также доступно: NAKED CHART (бесплатная версия) | На MT4 и MT5