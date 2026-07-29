Daily Grab Bot
- Утилиты
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- Версия: 1.5
- Активации: 5
Самостоятельный алго, который работает от снятия Хая Предыдущего Дня (PDH) и/или от снятия Лоя Предыдущего Дня (PDL).
Настраивается:
- риск на сделку в % от депозита
- минимальная задержка между открытиями
- степерь агрессивности - ожидаемое* количество трейдов и просадка
(*) Ожидаемое не будет совпадать с реальностью почти никогда.
Создавался для работы на SP500 и NAS100
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ДОХОДНОСТИ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ НЕ ДАЮ! РАССЧИТЫВАЙТЕ НА УБЫТКИ!
Лайвтест тут
Настраивается:
- риск на сделку в % от депозита
- минимальная задержка между открытиями
- степерь агрессивности - ожидаемое* количество трейдов и просадка
(*) Ожидаемое не будет совпадать с реальностью почти никогда.
Создавался для работы на SP500 и NAS100
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ДОХОДНОСТИ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ НЕ ДАЮ! РАССЧИТЫВАЙТЕ НА УБЫТКИ!
Лайвтест тут