Daily Grab Bot

Самостоятельный алго, который работает от снятия Хая Предыдущего Дня (PDH) и/или от снятия Лоя Предыдущего Дня (PDL).
Настраивается:
- риск на сделку в % от депозита
- минимальная задержка между открытиями
- степерь агрессивности - ожидаемое* количество трейдов и просадка
(*) Ожидаемое не будет совпадать с реальностью почти никогда.
Создавался для работы на SP500 и NAS100 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ДОХОДНОСТИ ИЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ НЕ ДАЮ! РАССЧИТЫВАЙТЕ НА УБЫТКИ!
Лайвтест тут
Рекомендуем также
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Rifcap Core Robot Pro Smart Trend
Arif Adeniyi Ichola Latoundji
Эксперты
ВНИМАНИЕ: ЭТОТ РОБОТ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЗОЛОТЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. VNIMANIYe: ETOT ROBOT SPETSIAL'NO RAZRABOTAN DLYA TORGOVLI ZOLOTYMI INSTRUMENTAMI. Профессиональный торговый робот, использующий стратегию TDI/RSI с интеллектуальным входом (покупка по низкой цене / продажа по высокой), динамическим трейлингом, защитой от пробития безубыточности и расширенным управлением рисками. Оптимизирован для XAUUSD. RIFCAP CORE ROBOT PRO — это продвинутая автоматизированная торговая система, р
Scalping Gold Digger
Thio Tjuan Kwang
Эксперты
SCALPING GOLD DIGGER EA Intelligent Gold Trading Robot for XAUUSD Free Demo Version =  https://c.mql5.com/6/1021/GoldDigger_DEMO1.zip Trade Gold with Confidence SCALPING GOLD DIGGER EA is an advanced Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) traders. Combining intelligent market analysis with adaptive trade management, it automatically identifies high-quality trading opportunities while maintaining strict risk control. Built for both beginners and experienced traders, SCALPING GOLD
Ponokawan Gold 5 Minutes Time Frame Only
Danang Setiadji
Эксперты
Ponokawan Gold 5 Minutes Time Frame Only by Ponokawan Use only on XAUUSD with 5minutes timeframe!!! Check the screen shoot result and demo video on my youtube ! Try the demo version, when test it in setting change leverage to 1:100 and then you decide what to do next! PONOKAWAN MASTER UNIFIED TOPOLOGICAL EA Advanced 4-Layer Quantitative Trading Engine Powered by Topological Data Analysis (TDA), Quantum Path Integrals, & Intraday B-Spline Curve Matching. WHY TRADITIONAL EAS FAIL (AND WH
GainMachine
Nikolaos Theodoropoulos
Эксперты
GainMachine EA – Автоматизация прибыли с высокой точностью GainMachine — это интеллектуальная автоматизированная торговая система, разработанная для стратегического обнаружения падений рынка и их использования с помощью ступенчатых ордеров на покупку и динамической цели прибыли, основанной на времени удержания позиций.  Ключевые особенности: Покупка на падении: Использует снижение цены, основанное на пунктах и процентах. Динамическая цель прибыли: Требуемая прибыль увеличивается с течением време
Meridian Blaster EA
dano699
Эксперты
Overview Most grid EAs open blindly — fixed intervals, no regard for where price actually is or where it's likely to go. Meridian Blaster EA is different. Every initial entry is anchored to a confirmed swing point: a Higher Low for buys, a Lower High for sells. The grid (optional) only activates when you're already in a trade that needs recovery, keeping average exposure low on the trades that matter and concentrating grid capital where structure supports it. The result is a system that behaves
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
Индикаторы
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Утилиты
SB-8 – Manual Trading Panel with Fixed Risk & TradingView-Style Visualization for MT5 SB-8 is an advanced manual trading panel for MetaTrader 5 , designed to execute trades visually, quickly and without calculations . It is especially built for traders coming from TradingView , who often find MT5 confusing when it comes to risk management and trade visualization. With SB-8, you don’t calculate lot size, percentages or risk . You simply move the Stop Loss line , and the panel handles everything a
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Analytical Expert Pro
Tatiana Savkevych
Эксперты
Expert Mind Core: Статистический вероятностный движок Алгоритм Expert Mind Core построен на математической модели высшего порядка, предназначенной для анализа структурных рыночных дисбалансов. В отличие от стандартных индикаторов, система использует многомерный подход к Price Action, оценивая скорость изменения волатильности и её отклонение от точки равновесия. Логика ядра функционирует путем выявления «зон истощения» , где вероятность коррекционного движения значительно превышает продолжение те
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Эксперты
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Эксперты
Автоматизированная торговая система. Трендовый советник big_Source MT5 использует 2 индикатора EMA и индикатор RSI. Безопасен, не использует мартингейл или сетку ордеров. Эксперт использует стандартные стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп. Требования Оптимизирован для работы с GOLD (XAUUSD). Эксперт торгует на таймфрейме M30. Минимальный депозит - $500. Совместим с четырех- и пятизначными счетами. Совместим со всеми брокерами, включая американских, которые подчиняются правилу FIFO. Вход
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Steady Gold Pro
Pongsakorn Kaew-arun
Эксперты
Gold Adaptive Navigator MTF Professional Multi-Timeframe Strategy for XAUUSD Gold Adaptive Navigator MTF is a high-precision Expert Advisor specifically engineered for Gold (XAUUSD). Unlike standard EAs, this system utilizes a Dual-Regime Engine that distinguishes between strong trending markets and sideways consolidation, ensuring the highest probability entries. Optimized for the Current Gold Bull Market In the current market environment where Gold is showing strong bullish momentum, this E
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Trade Guard Panel
Meshal S A S Alhandal
Эксперты
Trade Guard Panel is a risk control and protected execution panel for MetaTrader 5. The Expert Advisor is designed for traders who want more discipline before opening new trades. Instead of sending market orders directly without checking basic risk rules, the panel allows you to place protected Buy and Sell orders based on predefined safety conditions. The product does not generate trading signals and does not trade automatically without the trader’s decision. Its main purpose is to help the tra
EA Swing Timing Breakout Smart Auto System
Hendrawanto Kobis
Эксперты
Short Description Swing Timing Breakout EA is a smart Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines trend filtering, momentum timing, and dynamic risk management to capture high-probability swing and breakout opportunities. Full Description Swing Timing Breakout EA is a professional trading robot designed for MetaTrader 5, suitable for traders who want a balance between automation, control, and disciplined risk management. This EA uses a trend-following and momentum confirmation approach ,
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Эксперты
AlphaGain AI – Элитная точность в трейдинге с ИИ AlphaGain AI — мощный экспертный советник (EA) для MetaTrader 5, усиленный искусственным интеллектом и глубоким анализом исторических данных. Предназначен для трейдеров, которые стремятся стабильно получать прибыль, используя машинное обучение и адаптивную логику, подстраивающуюся под рыночные условия. Ключевые особенности: AI‑ядро: на основе свечных форм, зон волатильности и тренд‑логики. Тренирован на более чем 10 летах данных. Умная ст
Sniper FVG
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Sniper FVG XAU – Professional Trading Expert Sniper FVG is a high-precision trading system developed for trading the Gold (XAUUSD) market on the M1 timeframe. Combining three powerful pillars of modern price action: Price Action Patterns (3 White Soldiers, 3 Black Crows, and filtered Spinning Tops) Fair Value Gaps (FVG) with intelligent detection of unfilled gaps High-quality Supply & Demand Zones The EA identifies high-probability opportunities with a very controlled risk structure, seeking
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
Эксперты
Обзор советника KS Multiple Independent Strategies Auto Trading 1.9 Это профессиональный советник (EA) на языке MQL5, разработанный преимущественно для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он поддерживает одновременное использование нескольких независимых торговых стратегий, обладает расширенными функциями управления рисками и включает различные фильтры для оптимизации торговых результатов. Основной акцент в советнике сделан на автоматизации процессов, защите полученной прибыли
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
GBPUSD indicator
Shoxjaxon Muzaffarov
Утилиты
GBPUSD indicator.mq5 – Smart Signal Arrow Indicator Mark.mq5 is a professional-grade, fully autonomous signal indicator designed for serious traders who want visual, consistent trade signals with smart logic and advanced filtering. Built for GBPUSD M15 , it generates Buy , Sell , Buy Stop , and Sell Stop signals using a custom combination of Alligator (Lips) , RSI , DEMA , and DeMarker indicators — and it even writes signal data to a .csv file for automation or external trade management. K
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Gold ML Adaptive
Md Atiqur Rahman
Эксперты
Gold ML Adaptive v17.4.1.6 Specification for  Gold ML Adaptive v17.4.1.6 RATING RECOMMENDATION: 4.6/5 Category Score Justification Innovation 4.8 Unique Lorentzian ML + Dollar-based risk Reliability 4.5 Robust cooldown & drawdown protection Ease of Use 4.3 Auto-lot, live dashboard, minimal inputs Support Ready 4.5 Clear error handling & logging Value for Money 4.8 Recovery system + 8 trade capacity Overall: BUY Recommended for Gold specialists PRODUCT DESCRIPTION One-Line Pitch "Machine
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
AI Trading Bridge MT5
Alprian
Утилиты
Main Features AI Decision Engine Integration Connect MetaTrader 5 to an external Artificial Intelligence trading engine through a local API. This allows integration with advanced AI models, machine learning systems, and custom trading logic developed outside MetaTrader. The Expert Advisor acts as a bridge between the trading platform and the external AI engine. Real-Time Market Data Streaming The EA continuously sends market data to the AI engine including: • Price action • Candle statistics •
С этим продуктом покупают
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (11)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalend
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
Утилиты
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Утилиты
1. Фиксирую данные о ценах на каждую транзакцию. Контент файла данных: "время Tick", "цена ASK", "цена BID", "цена SPREAD", "количество предложений Tick". 2. В то же время, создается файл с цитируемыми данными на Один минутный цикл. Содержимое файла данных: "ASK time", "ASK OPEN цен", "ASK HIGH цен", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "ASK CLOSE", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID lose цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID CLOSE цен", "BID
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Утилиты
Я автоматизировал их бизнес-стратегии для использования бинарных MT5 в Интернете и Mt5BridgeBinary наши заказы на ваш счет в Binary, и вы готовы начать работать так просто! Опытные консультанты просты в настройке, оптимизации и тестировании на прочность; Кроме того, в тесте мы можем прогнозировать долгосрочную рентабельность, поэтому мы создали механизмы для Mt5BridgeBinary своих лучших стратегий к Binary. Характеристики: -Вы можете использовать как можно больше стратегий. (Expert Advisor). -
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Серия продуктов под маркой  FiboPlusWave Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    Особенности: не вникая в волновую теорию Эллиотта, можно сразу открыть один из возможных вариантов вхо
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Утилиты
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Утилиты
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Утилиты
Акции, входящие в состав индекса, являются одним из драйверов движения. Анализируя финансовые показатели всех элементов индекса, можно предположить дальнейшее развитие ситуации. Программа (скрипт) выводит на монитор корпоративные отчёты акций, входящих в состав индекса, выбранного в настройках.   "Indexes" нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Информация скачивается с сайта investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (R
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Утилиты
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Утилиты
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Утилиты
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Supreme RSI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Утилиты
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Другие продукты этого автора
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв