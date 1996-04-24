CoCoTe Indicator

CoCoTe Indicator — инструмент анализа рыночной структуры для MetaTrader 5. Он отображает подтвержденные Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), снятия ликвидности и зоны накопления прямо на графике. Расчеты выполняются по закрытым свечам со сдвигом Shift 1, поэтому формирующаяся свеча не используется для подтверждения сигнала.

Информационная панель показывает последнюю структуру, направление рынка, событие ликвидности и состояние накопления. Метки и уровни помогают анализировать движение цены без постоянной ручной разметки свингов.

В параметрах можно настроить глубину свинга, дистанцию подтверждения, диапазон накопления, цвета, подписи и оформление панели. Индикатор не открывает сделки и не гарантирует прибыль. Используйте его вместе с собственным анализом, управлением рисками и предварительным тестированием.