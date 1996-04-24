CoCoTe Indicator

CoCoTe Indicator

CoCoTe Indicator — инструмент анализа рыночной структуры для MetaTrader 5. Он отображает подтвержденные Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), снятия ликвидности и зоны накопления прямо на графике. Расчеты выполняются по закрытым свечам со сдвигом Shift 1, поэтому формирующаяся свеча не используется для подтверждения сигнала.

Информационная панель показывает последнюю структуру, направление рынка, событие ликвидности и состояние накопления. Метки и уровни помогают анализировать движение цены без постоянной ручной разметки свингов.

В параметрах можно настроить глубину свинга, дистанцию подтверждения, диапазон накопления, цвета, подписи и оформление панели. Индикатор не открывает сделки и не гарантирует прибыль. Используйте его вместе с собственным анализом, управлением рисками и предварительным тестированием.

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CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Индикаторы
Индикатор Ultimate Boom and Crash Индикатор Ultimate Boom and Crash – это передовой инструмент, разработанный Coetsee Digital, предназначенный для выявления потенциальных всплесков на рынке. Создан для трейдеров, работающих с синтетическими рынками Deriv и Weltrade. Индикатор оптимизирован для работы исключительно на таймфреймах 3 минуты (M3), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) и 1 час (H1) и поддерживает только следующие пары: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, PainX 400, G
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT5) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
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