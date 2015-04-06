Franky Gold MT4

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 FRANKY GOLD MT4 — это институциональный гибридный советник, разработанный специально для умной торговли Золотом (XAUUSD) и ключевыми мажорами. Робот сочетает в себе контртрендовую точность (алгоритм Archangel) и трендовую безопасность (алгоритм Angel), полностью управляемые адаптивной нейроподобной системой оценки рынка.


В отличие от стандартных сеточников, которые бездумно открывают сделки против движения, Franky Gold использует жесткий математический аппарат отсечения рыночного шума и динамического управления капиталом.


ТРИ ВСТРОЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕСЕТА (TRIPLE-PRESET CONTROL)

Вам не нужно тратить недели на оптимизацию тестера. В код советника жестко зашиты выверенные математические модели под разный тип торгового стиля:


1.  CONSERVATIVE (Низкий риск — идеален для крупных депозитов)

• Шаг сетки (Step): Огромный защитный шаг. Позволяет пересидеть любые затяжные безоткатные тренды по Золоту.

• Множитель лота (Multiplier): Мягкий коэффициент. Минимальная нагрузка на маржу.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): для фиксации глубоких выходов.


2.  BALANCED (Оптимальный баланс — заводской режим)

• Шаг сетки (Step): Плотный шаг. Максимально эффективный сбор прибыли во флэте.

• Множитель лота (Multiplier): Сбалансированный коэффициент. Идеальное соотношение скорости закрытия сетки к просадке.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): Быстрый выход из рынка.


3.  AGGRESSIVE (Разгон депозита и скальпинг)

• Шаг сетки (Step): Сверхплотная скальпинг-сетка).

• Множитель лота (Multiplier): Агрессивный разгонный мартингейл для мгновенного закрытия корзины ордеров на микро-откатах.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): Короткий тейк  для молниеносного забора прибыли.


 ИНТЕРАКТИВНАЯ SMART-ПАНЕЛЬ С ЖИВОЙ АНИМАЦИЕЙ (GUI OVERVIEW)

Советник оснащен продвинутым графическим интерфейсом, который превращает торговлю в интуитивный процесс. Больше никаких скрытых расчетов — всё выведено на график:


• Живые "Глаза робота" (Emotions Engine): Название советника на панели снабжено анимированным смайликом, который меняется в реальном времени в зависимости от нагрузки. При нормальной работе он моргает (o_O -> O_o). Если просадка превышает 50% от лимита, робот переходит в режим повышенного внимания (O_O -> o_o). При достижении лимита глаза сменяются на аварийные (x_X).

• Детектор рыночной фазы (Market Phase Tracker): Робот сам пишет на панели текущую фазу (TRENDING или FLAT) на основе точного индекса ADX, подсвечивая её оранжевым или зеленым цветом.

• Мониторинг тренда H4: Живой индикатор TREND BUY / TREND SELL показывает текущее глобальное направление старшего таймфрейма.

• Интеллектуальный страж спреда (Spread Guard): Панель выводит текущий спред вашего брокера прямо рядом с вашим жестким лимитом (например, SPREAD: 45 / 30). Если спред расширен (на новостях или ролловере), датчик загорается КРАСНЫМ, и робот блокирует входы.

• Матрица индикаторов (Live Indicator Feed): Прямо на панели отображаются текущие числовые значения RSI, Stochastic, ATR и волатильности без необходимости накидывать их на график.

• Процент суточного диапазона (Day Range %): Показывает, где именно находится цена относительно максимума и минимума дня. Помогает визуально оценить потенциал хода золота.


 ИНСТРУМЕНТЫ ЭКСТРЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОДИН КЛИК:

• Кнопка RECOVERY («Сушка»): Клик по кнопке мгновенно переводит робота в безопасный режим — он прекращает открывать новые циклы сеток, мягко досушивая текущие ордера в безубыток. Переключение энергонезависимо и сохраняется в глобальные переменные терминала.

• Кнопка CLOSE ALL PAIRS (Экстренный сброс): Мгновенно закрывает все открытые ордера по текущему инструменту. Кнопка защищена от случайного нажатия всплывающим окном MessageBox ("Close all?"). Сделки закроются только после вашего подтверждения!


 УНИКАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В КОДЕ:


1. Динамический протокол оверлапа (ADX Overlapping Guard)

Когда сетка ордеров достигает заданного колена (InpOverlapMin), робот активирует уникальную математическую логику встречного перекрытия ордеров. Он связывает самый первый (убыточный) и самый последний (высокоприбыльный) ордера. Если рынок перегрет, советник автоматически снижает целевую прибыль оверлапа до безубытка, чтобы мгновенно срезать нагрузку на депозит при первом же откате!


2. Математически точный средневзвешенный Тейк-Профит (Smart-TP Update)

При открытии новых колен функция UpdateTP рассчитывает средневзвешенную цену всей корзины ордеров с учетом их объема (лота) и плавно сдвигает общий Тейк-Профит (InpCustomTP) на миллисекундной скорости.


3. Институциональный шлюз маржи (Zero 134-Error Engine)

Перед отправкой ордера на сервер, робот через функцию AccountFreeMarginCheck просчитывает состояние маржи. Если свободных средств на счете критически мало, робот плавно сожмет лотность до минимальных 0.01 или временно заблокирует вход.


 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ:

• Рабочий инструмент: XAUUSD (Золото), но так же подходят для EURUSD / GBPUSD / USDCHF.

• Таймфрейм: Любой (внутренний анализ идет по H4, H1, M15).

• Минимальный депозит: от $100 (для центовых счетов) / от $1000 (для стандартных).


 ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ:

1. Безлимитную лицензию на 5 торговых терминалов.

2. Готовые файлы настроек (.set) под рекомендованные пары.

3. Пожизненные бесплатные обновления.


Автор всегда на связи! Напишите мне в личные сообщения, я помогу все настроить!


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Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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