ВНИМАНИЕ: Стартовая акция! Скидка 70% на первые 10 лицензий!

Осталось всего 6 копий по цене $99. Следующая цена — $149. Финальная розничная стоимость — $349. Успейте зафиксировать лучшую цену до обновления карточки!





FRANKY GOLD MT4 — это институциональный гибридный советник, разработанный специально для умной торговли Золотом (XAUUSD) и ключевыми мажорами. Робот сочетает в себе контртрендовую точность (алгоритм Archangel) и трендовую безопасность (алгоритм Angel), полностью управляемые адаптивной нейроподобной системой оценки рынка.





В отличие от стандартных сеточников, которые бездумно открывают сделки против движения, Franky Gold использует жесткий математический аппарат отсечения рыночного шума и динамического управления капиталом.





ТРИ ВСТРОЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕСЕТА (TRIPLE-PRESET CONTROL)

Вам не нужно тратить недели на оптимизацию тестера. В код советника жестко зашиты выверенные математические модели под разный тип торгового стиля:





1. CONSERVATIVE (Низкий риск — идеален для крупных депозитов)

• Шаг сетки (Step): Огромный защитный шаг. Позволяет пересидеть любые затяжные безоткатные тренды по Золоту.

• Множитель лота (Multiplier): Мягкий коэффициент. Минимальная нагрузка на маржу.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): для фиксации глубоких выходов.





2. BALANCED (Оптимальный баланс — заводской режим)

• Шаг сетки (Step): Плотный шаг. Максимально эффективный сбор прибыли во флэте.

• Множитель лота (Multiplier): Сбалансированный коэффициент. Идеальное соотношение скорости закрытия сетки к просадке.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): Быстрый выход из рынка.





3. AGGRESSIVE (Разгон депозита и скальпинг)

• Шаг сетки (Step): Сверхплотная скальпинг-сетка).

• Множитель лота (Multiplier): Агрессивный разгонный мартингейл для мгновенного закрытия корзины ордеров на микро-откатах.

• Целевой Тейк-Профит (Take Profit): Короткий тейк для молниеносного забора прибыли.





ИНТЕРАКТИВНАЯ SMART-ПАНЕЛЬ С ЖИВОЙ АНИМАЦИЕЙ (GUI OVERVIEW)

Советник оснащен продвинутым графическим интерфейсом, который превращает торговлю в интуитивный процесс. Больше никаких скрытых расчетов — всё выведено на график:





• Живые "Глаза робота" (Emotions Engine): Название советника на панели снабжено анимированным смайликом, который меняется в реальном времени в зависимости от нагрузки. При нормальной работе он моргает (o_O -> O_o). Если просадка превышает 50% от лимита, робот переходит в режим повышенного внимания (O_O -> o_o). При достижении лимита глаза сменяются на аварийные (x_X).

• Детектор рыночной фазы (Market Phase Tracker): Робот сам пишет на панели текущую фазу (TRENDING или FLAT) на основе точного индекса ADX, подсвечивая её оранжевым или зеленым цветом.

• Мониторинг тренда H4: Живой индикатор TREND BUY / TREND SELL показывает текущее глобальное направление старшего таймфрейма.

• Интеллектуальный страж спреда (Spread Guard): Панель выводит текущий спред вашего брокера прямо рядом с вашим жестким лимитом (например, SPREAD: 45 / 30). Если спред расширен (на новостях или ролловере), датчик загорается КРАСНЫМ, и робот блокирует входы.

• Матрица индикаторов (Live Indicator Feed): Прямо на панели отображаются текущие числовые значения RSI, Stochastic, ATR и волатильности без необходимости накидывать их на график.

• Процент суточного диапазона (Day Range %): Показывает, где именно находится цена относительно максимума и минимума дня. Помогает визуально оценить потенциал хода золота.





ИНСТРУМЕНТЫ ЭКСТРЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОДИН КЛИК:

• Кнопка RECOVERY («Сушка»): Клик по кнопке мгновенно переводит робота в безопасный режим — он прекращает открывать новые циклы сеток, мягко досушивая текущие ордера в безубыток. Переключение энергонезависимо и сохраняется в глобальные переменные терминала.

• Кнопка CLOSE ALL PAIRS (Экстренный сброс): Мгновенно закрывает все открытые ордера по текущему инструменту. Кнопка защищена от случайного нажатия всплывающим окном MessageBox ("Close all?"). Сделки закроются только после вашего подтверждения!





УНИКАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В КОДЕ:





1. Динамический протокол оверлапа (ADX Overlapping Guard)

Когда сетка ордеров достигает заданного колена (InpOverlapMin), робот активирует уникальную математическую логику встречного перекрытия ордеров. Он связывает самый первый (убыточный) и самый последний (высокоприбыльный) ордера. Если рынок перегрет, советник автоматически снижает целевую прибыль оверлапа до безубытка, чтобы мгновенно срезать нагрузку на депозит при первом же откате!





2. Математически точный средневзвешенный Тейк-Профит (Smart-TP Update)

При открытии новых колен функция UpdateTP рассчитывает средневзвешенную цену всей корзины ордеров с учетом их объема (лота) и плавно сдвигает общий Тейк-Профит (InpCustomTP) на миллисекундной скорости.





3. Институциональный шлюз маржи (Zero 134-Error Engine)

Перед отправкой ордера на сервер, робот через функцию AccountFreeMarginCheck просчитывает состояние маржи. Если свободных средств на счете критически мало, робот плавно сожмет лотность до минимальных 0.01 или временно заблокирует вход.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ:

• Рабочий инструмент: XAUUSD (Золото), но так же подходят для EURUSD / GBPUSD / USDCHF.

• Таймфрейм: Любой (внутренний анализ идет по H4, H1, M15).

• Минимальный депозит: от $100 (для центовых счетов) / от $1000 (для стандартных).





ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ:

1. Безлимитную лицензию на 5 торговых терминалов.

2. Готовые файлы настроек (.set) под рекомендованные пары.

3. Пожизненные бесплатные обновления.





Автор всегда на связи! Напишите мне в личные сообщения, я помогу все настроить!



