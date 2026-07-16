Gold Injection Pro EA MT5
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Gold Injection Pro – Защищённый сеточный советник для XAUUSD
Обзор
Gold Injection Pro — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD (золото).
Советник использует защищённую сеточную стратегию с настраиваемым управлением корзиной позиций и функциями контроля рисков. Он включает автоматический или фиксированный размер лота, общий Stop Loss, общий Take Profit, трейлинг прибыли, контроль просадки, фильтр спреда, расписание торговли и фильтр экономических новостей.
Советник протестирован в различных торговых условиях у брокеров VT Markets, Tickmill, IC Markets и Exness. Поскольку торговые условия могут отличаться у разных брокеров, пользователям рекомендуется самостоятельно протестировать советник перед использованием на реальном счёте.
Основные возможности
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Автоматическая торговля XAUUSD (золото)
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Защищённая сеточная стратегия
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Управление общим Stop Loss
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Управление общим Take Profit
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Трейлинг прибыли
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Автоматический и фиксированный размер лота
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Контроль просадки
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Фильтр максимального спреда
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Еженедельное расписание торговли
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Возможность закрытия позиций по пятницам
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Фильтр экономических новостей
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Поддержка брокеров с двух- и трёхзначными котировками золота
Управление рисками
Gold Injection Pro предоставляет несколько настраиваемых инструментов управления рисками.
Пользователь может настроить автоматический расчёт лота, фиксированный размер лота, максимальное количество сделок в сетке, ограничения по просадке, общий Stop Loss, общий Take Profit, трейлинг прибыли и фильтр спреда в соответствии со своей торговой стратегией.
Эти функции помогают управлять торговыми рисками, но не устраняют их полностью.
Рекомендуемые условия
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Символ: XAUUSD или GOLD
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Платформа: MetaTrader 5
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Тип счёта: Hedging
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Кредитное плечо: 1:500 или выше
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VPS: рекомендуется
Требуемый размер депозита зависит от выбранных настроек риска, требований брокера и рыночных условий.
Совместимость с брокерами
Советник протестирован у различных брокеров и поддерживает разные форматы котировок золота.
У разных брокеров могут отличаться спреды, комиссии, размер контракта, исполнение ордеров и исторические данные. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий MetaTrader 5 с использованием данных вашего брокера, а затем проверить его работу на демо-счёте.
Установка
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Скопируйте файл Expert Advisor в папку MQL5/Experts.
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Перезапустите MetaTrader 5 или обновите список советников.
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Откройте график XAUUSD или GOLD.
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Добавьте советник на график.
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Включите алгоритмическую торговлю.
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Настройте входные параметры в соответствии со своими предпочтениями.
Предупреждение о рисках
Торговля на рынках Forex, Gold и CFD связана со значительными финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам.
Gold Injection Pro не гарантирует получение прибыли и не предотвращает убытки. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, условия брокера, спреды, комиссии, качество исполнения ордеров, кредитное плечо, размер депозита и выбранные пользователем настройки.
Прошлые результаты, включая результаты тестирования и торговли на демо-счёте, не гарантируют аналогичных результатов в реальной торговле.
Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его на демо-счёте и убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с торговлей риски.
Professional Gold trading with precision, stability, and reliable results.