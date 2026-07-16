Gold Injection Pro EA MT5

Gold Injection Pro – Защищённый сеточный советник для XAUUSD

Обзор

Gold Injection Pro — это советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для автоматической торговли XAUUSD (золото).

Советник использует защищённую сеточную стратегию с настраиваемым управлением корзиной позиций и функциями контроля рисков. Он включает автоматический или фиксированный размер лота, общий Stop Loss, общий Take Profit, трейлинг прибыли, контроль просадки, фильтр спреда, расписание торговли и фильтр экономических новостей.

Советник протестирован в различных торговых условиях у брокеров VT Markets, Tickmill, IC Markets и Exness. Поскольку торговые условия могут отличаться у разных брокеров, пользователям рекомендуется самостоятельно протестировать советник перед использованием на реальном счёте.

Основные возможности

Автоматическая торговля XAUUSD (золото)

Защищённая сеточная стратегия

Управление общим Stop Loss

Управление общим Take Profit

Трейлинг прибыли

Автоматический и фиксированный размер лота

Контроль просадки

Фильтр максимального спреда

Еженедельное расписание торговли

Возможность закрытия позиций по пятницам

Фильтр экономических новостей

Поддержка брокеров с двух- и трёхзначными котировками золота

Управление рисками

Gold Injection Pro предоставляет несколько настраиваемых инструментов управления рисками.

Пользователь может настроить автоматический расчёт лота, фиксированный размер лота, максимальное количество сделок в сетке, ограничения по просадке, общий Stop Loss, общий Take Profit, трейлинг прибыли и фильтр спреда в соответствии со своей торговой стратегией.

Эти функции помогают управлять торговыми рисками, но не устраняют их полностью.

Рекомендуемые условия

Символ: XAUUSD или GOLD

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: Hedging

Кредитное плечо: 1:500 или выше

VPS: рекомендуется

Требуемый размер депозита зависит от выбранных настроек риска, требований брокера и рыночных условий.

Совместимость с брокерами

Советник протестирован у различных брокеров и поддерживает разные форматы котировок золота.

У разных брокеров могут отличаться спреды, комиссии, размер контракта, исполнение ордеров и исторические данные. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий MetaTrader 5 с использованием данных вашего брокера, а затем проверить его работу на демо-счёте.

Установка

Скопируйте файл Expert Advisor в папку MQL5/Experts. Перезапустите MetaTrader 5 или обновите список советников. Откройте график XAUUSD или GOLD. Добавьте советник на график. Включите алгоритмическую торговлю. Настройте входные параметры в соответствии со своими предпочтениями.

Предупреждение о рисках

Торговля на рынках Forex, Gold и CFD связана со значительными финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам.

Gold Injection Pro не гарантирует получение прибыли и не предотвращает убытки. Результаты торговли зависят от множества факторов, включая рыночные условия, условия брокера, спреды, комиссии, качество исполнения ордеров, кредитное плечо, размер депозита и выбранные пользователем настройки.

Прошлые результаты, включая результаты тестирования и торговли на демо-счёте, не гарантируют аналогичных результатов в реальной торговле.

Перед использованием советника на реальном счёте обязательно протестируйте его на демо-счёте и убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с торговлей риски.