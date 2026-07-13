ZIVA Risk Split Manager

ZIVA Risk Split Manager — Продвинутое масштабирование позиций

Масштабирование входа в позицию (набор позиции) может быть эффективным способом построения сделок в рамках определенной зоны. Однако ручной расчет правильного размера лота для нескольких уровней входа может быть медленным, непоследовательным и подверженным ошибкам исполнения.

ZIVA Risk Split Manager — это профессиональная панель визуального исполнения сделок и управления рисками для MetaTrader 5. Она создана для трейдеров, которые планируют позиции зонами, распределяют риск между несколькими уровнями входа и хотят, чтобы вся структура рассчитывалась прямо на графике перед исполнением.

Определите зону входа, установите Stop Loss, выберите модель риска, и утилита построит полный план распределения рисков с рассчитанным распределением лотов, средней точкой входа, уровнем безубыточности, проекцией соотношения риска/прибыли и элементами управления исполнением.

Никаких электронных таблиц. Никакого угадывания лотов вручную. Никаких оторванных от реальности расчетов во время движения рынка. Вы определяете структуру сделки — ZIVA рассчитывает план исполнения.

Ключевые особенности

  • Интерактивный рабочий процесс на графике: Планируйте сделки прямо на графике, используя визуальные объекты зоны входа и Stop Loss. При перемещении уровней панель в реальном времени пересчитывает план и обновляет карту рисков, среднюю цену входа, уровень безубыточности и проекции целей.

  • Планирование лотов с распределением риска: Распределяйте совокупный риск между несколькими запланированными уровнями входа с поддержкой фиксированного риска в валюте, процента от баланса или процента от средств (Equity).

  • Расчет с учетом спецификаций брокера: Вычислительный модуль использует актуальные спецификации символов из терминала, включая размер тика, стоимость тика, шаг объема, минимальный/максимальный лот, спред и ограничения брокера по уровням стопов (Stop Level).

  • Автоматическое определение направления: Планируемое направление сделки (Buy/Sell) автоматически определяется на основе соотношения между зоной входа и уровнем Stop Loss. Это делает рабочий процесс чистым и избавляет от необходимости переключаться вручную.

  • Панель управления исполнением: Исполняйте весь распределенный план в виде отложенных ордеров, открывайте первую позицию мгновенно, переводите активные позиции в безубыток при выполнении условий или закрывайте все связанные позиции и отложенные ордера из единой панели управления.

  • Отслеживание позиций в реальном времени: Контролируйте исполненный объем, отложенные уровни, средневзвешенную цену входа, плавающий результат, статус безубытка и достигнутые целевые уровни на протяжении всего времени работы плана.

  • Чистый мультиязычный интерфейс: Панель поддерживает английский, арабский и русский языки, сохраняя настройки ввода простыми и сфокусированными.

Для кого этот инструмент?

ZIVA Risk Split Manager разработан для трейдеров, торгующих вручную золотом, индексами, Форекс, CFD на криптовалюту, сырьевыми товарами или другими инструментами в MT5, и предпочитающих структурированный вход зонами вместо риска всей позицией по одной цене.

Он особенно полезен для трейдеров, которые хотят:

  • Набирать позиции на нескольких уровнях

  • Контролировать риск до исполнения сделки

  • Точно рассчитывать распределение лотов

  • Управлять входами визуально прямо с графика

  • Снизить количество ошибок при ручном расчете

  • Поддерживать дисциплину и организованность при исполнении сделок

Важное примечание

ZIVA Risk Split Manager является исключительно утилитой для управления рисками и исполнения сделок. Она не генерирует сигналы на покупку или продажу, не прогнозирует направление рынка и не гарантирует результаты торговли. Пользователь сам определяет торговый сетап, в то время как ZIVA обеспечивает структурированный расчет и контроль исполнения.


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Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
Custom Timeframe Chart Manager
Aliaksei Tamashou
Утилиты
Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
TradeMirror Pro MT5
Hao Liu
3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
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