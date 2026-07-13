ZIVA Risk Split Manager
- Утилиты
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Hassan Abdullah Hassan Al BalushiSpecialized financial market technology solutions, focused on developing intelligent trading and analytical systems that help individuals and institutions make more informed decisions, improve decision quality, and approach the markets with greater structure and discipline over the medium and long
- Версия: 1.1
- Обновлено: 31 июля 2026
- Активации: 5
ZIVA Risk Split Manager — Продвинутое масштабирование позиций
Масштабирование входа в позицию (набор позиции) может быть эффективным способом построения сделок в рамках определенной зоны. Однако ручной расчет правильного размера лота для нескольких уровней входа может быть медленным, непоследовательным и подверженным ошибкам исполнения.
ZIVA Risk Split Manager — это профессиональная панель визуального исполнения сделок и управления рисками для MetaTrader 5. Она создана для трейдеров, которые планируют позиции зонами, распределяют риск между несколькими уровнями входа и хотят, чтобы вся структура рассчитывалась прямо на графике перед исполнением.
Определите зону входа, установите Stop Loss, выберите модель риска, и утилита построит полный план распределения рисков с рассчитанным распределением лотов, средней точкой входа, уровнем безубыточности, проекцией соотношения риска/прибыли и элементами управления исполнением.
Никаких электронных таблиц. Никакого угадывания лотов вручную. Никаких оторванных от реальности расчетов во время движения рынка. Вы определяете структуру сделки — ZIVA рассчитывает план исполнения.
Ключевые особенности
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Интерактивный рабочий процесс на графике: Планируйте сделки прямо на графике, используя визуальные объекты зоны входа и Stop Loss. При перемещении уровней панель в реальном времени пересчитывает план и обновляет карту рисков, среднюю цену входа, уровень безубыточности и проекции целей.
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Планирование лотов с распределением риска: Распределяйте совокупный риск между несколькими запланированными уровнями входа с поддержкой фиксированного риска в валюте, процента от баланса или процента от средств (Equity).
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Расчет с учетом спецификаций брокера: Вычислительный модуль использует актуальные спецификации символов из терминала, включая размер тика, стоимость тика, шаг объема, минимальный/максимальный лот, спред и ограничения брокера по уровням стопов (Stop Level).
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Автоматическое определение направления: Планируемое направление сделки (Buy/Sell) автоматически определяется на основе соотношения между зоной входа и уровнем Stop Loss. Это делает рабочий процесс чистым и избавляет от необходимости переключаться вручную.
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Панель управления исполнением: Исполняйте весь распределенный план в виде отложенных ордеров, открывайте первую позицию мгновенно, переводите активные позиции в безубыток при выполнении условий или закрывайте все связанные позиции и отложенные ордера из единой панели управления.
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Отслеживание позиций в реальном времени: Контролируйте исполненный объем, отложенные уровни, средневзвешенную цену входа, плавающий результат, статус безубытка и достигнутые целевые уровни на протяжении всего времени работы плана.
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Чистый мультиязычный интерфейс: Панель поддерживает английский, арабский и русский языки, сохраняя настройки ввода простыми и сфокусированными.
Для кого этот инструмент?
ZIVA Risk Split Manager разработан для трейдеров, торгующих вручную золотом, индексами, Форекс, CFD на криптовалюту, сырьевыми товарами или другими инструментами в MT5, и предпочитающих структурированный вход зонами вместо риска всей позицией по одной цене.
Он особенно полезен для трейдеров, которые хотят:
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Набирать позиции на нескольких уровнях
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Контролировать риск до исполнения сделки
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Точно рассчитывать распределение лотов
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Управлять входами визуально прямо с графика
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Снизить количество ошибок при ручном расчете
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Поддерживать дисциплину и организованность при исполнении сделок
Важное примечание
ZIVA Risk Split Manager является исключительно утилитой для управления рисками и исполнения сделок. Она не генерирует сигналы на покупку или продажу, не прогнозирует направление рынка и не гарантирует результаты торговли. Пользователь сам определяет торговый сетап, в то время как ZIVA обеспечивает структурированный расчет и контроль исполнения.