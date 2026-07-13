ZIVA Risk Split Manager — Продвинутое масштабирование позиций

Масштабирование входа в позицию (набор позиции) может быть эффективным способом построения сделок в рамках определенной зоны. Однако ручной расчет правильного размера лота для нескольких уровней входа может быть медленным, непоследовательным и подверженным ошибкам исполнения.

ZIVA Risk Split Manager — это профессиональная панель визуального исполнения сделок и управления рисками для MetaTrader 5. Она создана для трейдеров, которые планируют позиции зонами, распределяют риск между несколькими уровнями входа и хотят, чтобы вся структура рассчитывалась прямо на графике перед исполнением.

Определите зону входа, установите Stop Loss, выберите модель риска, и утилита построит полный план распределения рисков с рассчитанным распределением лотов, средней точкой входа, уровнем безубыточности, проекцией соотношения риска/прибыли и элементами управления исполнением.

Никаких электронных таблиц. Никакого угадывания лотов вручную. Никаких оторванных от реальности расчетов во время движения рынка. Вы определяете структуру сделки — ZIVA рассчитывает план исполнения.

Ключевые особенности

Интерактивный рабочий процесс на графике: Планируйте сделки прямо на графике, используя визуальные объекты зоны входа и Stop Loss. При перемещении уровней панель в реальном времени пересчитывает план и обновляет карту рисков, среднюю цену входа, уровень безубыточности и проекции целей.

Планирование лотов с распределением риска: Распределяйте совокупный риск между несколькими запланированными уровнями входа с поддержкой фиксированного риска в валюте, процента от баланса или процента от средств (Equity).

Расчет с учетом спецификаций брокера: Вычислительный модуль использует актуальные спецификации символов из терминала, включая размер тика, стоимость тика, шаг объема, минимальный/максимальный лот, спред и ограничения брокера по уровням стопов (Stop Level).

Автоматическое определение направления: Планируемое направление сделки (Buy/Sell) автоматически определяется на основе соотношения между зоной входа и уровнем Stop Loss. Это делает рабочий процесс чистым и избавляет от необходимости переключаться вручную.

Панель управления исполнением: Исполняйте весь распределенный план в виде отложенных ордеров, открывайте первую позицию мгновенно, переводите активные позиции в безубыток при выполнении условий или закрывайте все связанные позиции и отложенные ордера из единой панели управления.

Отслеживание позиций в реальном времени: Контролируйте исполненный объем, отложенные уровни, средневзвешенную цену входа, плавающий результат, статус безубытка и достигнутые целевые уровни на протяжении всего времени работы плана.

Чистый мультиязычный интерфейс: Панель поддерживает английский, арабский и русский языки, сохраняя настройки ввода простыми и сфокусированными.

Для кого этот инструмент?

ZIVA Risk Split Manager разработан для трейдеров, торгующих вручную золотом, индексами, Форекс, CFD на криптовалюту, сырьевыми товарами или другими инструментами в MT5, и предпочитающих структурированный вход зонами вместо риска всей позицией по одной цене.

Он особенно полезен для трейдеров, которые хотят:

Набирать позиции на нескольких уровнях

Контролировать риск до исполнения сделки

Точно рассчитывать распределение лотов

Управлять входами визуально прямо с графика

Снизить количество ошибок при ручном расчете

Поддерживать дисциплину и организованность при исполнении сделок

Важное примечание

ZIVA Risk Split Manager является исключительно утилитой для управления рисками и исполнения сделок. Она не генерирует сигналы на покупку или продажу, не прогнозирует направление рынка и не гарантирует результаты торговли. Пользователь сам определяет торговый сетап, в то время как ZIVA обеспечивает структурированный расчет и контроль исполнения.