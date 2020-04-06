Pips Architects Bot4
📌 Описание
Pips Architect — это полностью автоматизированный алгоритмический советник, разработанный для платформ MetaTrader. Он применяет анализ временных рядов и динамическое моделирование без использования внешних индикаторов, что позволяет ему самостоятельно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся к системной и стабильной торговле с гибкой настройкой под различные стратегии.
⚙️ Ключевые возможности
-
✅ Автоматическая торговля 24/5 без вмешательства трейдера
-
✅ Анализ рыночных данных в реальном времени
-
✅ Гибкая система управления рисками и капиталом
-
✅ Поддержка рыночных и отложенных ордеров, включая виртуальные
-
✅ Мультивалютность: возможность торговли несколькими символами
-
✅ Настраиваемая логика поведения в тренде и против тренда
-
✅ Модульная архитектура: включает трейлинг, безубыток, сигнальные фильтры и логирование
💼 Рекомендации по использованию
Для оптимальной работы советника рекомендуется использовать депозит от $1,000. При работе с несколькими инструментами — уделить внимание индивидуальной настройке параметров риска и объема по каждому символу.
🔧 Основные параметры (настраиваются в окне входных данных)
📁 Общие:
-
SetupFilling — метод исполнения ордеров
-
Magic — уникальный идентификатор (магик-номер)
-
MinimalTF — минимально допустимый таймфрейм
-
TypeOrder — выбор режима исполнения (реальный / виртуальный)
-
CommentOrders — подпись ордеров в терминале
-
Commission — учет спреда и комиссии
💰 Капитал и риски:
-
StartLot , PercentRisk , LimitMaxLot — настройка объема и уровня риска
-
SelfMarginLevel — автоматический расчет маржи
-
CatchingGenerVolume — метод расчета лота
🔄 Сетка и логика ордеров:
-
GN_START / GN_FINAL — диапазон работы сетки
-
GridStepMin — минимальный шаг
-
LimitTrades — ограничение на количество активных сделок
-
TypeSeria , SeriaTrendBuyOn , SeriaAntyTrendSellOn — логика построения серии
⏳ Отложенные ордера:
-
PendingLevelStartBuy/Sell — уровни активации
-
PendingTakeProfit / StopLoss — цели по прибыли и убытку
-
PendingTrailingOn — трейлинг отложенных ордеров
🛡️ Трейлинг и защита:
-
RealTrailingOn , RealBreakeven , RealTrailingStart / Stop — управление плавающей прибылью
-
VirtualTakeProfit / StopLoss — цели по виртуальным ордерам
📘 Логирование и сигналы:
-
FileLogCommonOn , LogginingMetod , LogLevelPrint — подробный контроль логирования
-
LengthSignal , FixationSignal , DeviationSignal — параметры сигнального фильтра
📊 Преимущества
-
Не требует сторонних индикаторов
-
Адаптация под любые таймфреймы от M5 и выше
-
Уверенно работает на трендовых и флэтовых рынках
-
Легко масштабируется под различные торговые стратегии
-
Имеет встроенные механизмы защиты от высоких спредов и реквотов
📌 Заключение
Pips Architect — это продвинутое решение для автоматической торговли на Forex. Благодаря своей модульной архитектуре, высокой адаптивности и поддержке как реальных, так и виртуальных ордеров, он станет надежным инструментом в арсенале любого трейдера. Перед началом торговли рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий или на демо-счете для выбора оптимальных настроек.