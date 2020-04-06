Pips Architects Bot4

Pips Architect — интеллектуальный торговый советник для MetaTrader 4/5

📌 Описание

Pips Architect — это полностью автоматизированный алгоритмический советник, разработанный для платформ MetaTrader. Он применяет анализ временных рядов и динамическое моделирование без использования внешних индикаторов, что позволяет ему самостоятельно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся к системной и стабильной торговле с гибкой настройкой под различные стратегии.

⚙️ Ключевые возможности

  •  Автоматическая торговля 24/5 без вмешательства трейдера

  •  Анализ рыночных данных в реальном времени

  •  Гибкая система управления рисками и капиталом

  •  Поддержка рыночных и отложенных ордеров, включая виртуальные

  •  Мультивалютность: возможность торговли несколькими символами

  •  Настраиваемая логика поведения в тренде и против тренда

  •  Модульная архитектура: включает трейлинг, безубыток, сигнальные фильтры и логирование

💼 Рекомендации по использованию

Для оптимальной работы советника рекомендуется использовать депозит от $1,000. При работе с несколькими инструментами — уделить внимание индивидуальной настройке параметров риска и объема по каждому символу.

🔧 Основные параметры (настраиваются в окне входных данных)

📁 Общие:

  • SetupFilling — метод исполнения ордеров

  • Magic — уникальный идентификатор (магик-номер)

  • MinimalTF — минимально допустимый таймфрейм

  • TypeOrder — выбор режима исполнения (реальный / виртуальный)

  • CommentOrders — подпись ордеров в терминале

  • Commission — учет спреда и комиссии

💰 Капитал и риски:

  • StartLot , PercentRisk , LimitMaxLot — настройка объема и уровня риска

  • SelfMarginLevel — автоматический расчет маржи

  • CatchingGenerVolume — метод расчета лота

🔄 Сетка и логика ордеров:

  • GN_START / GN_FINAL — диапазон работы сетки

  • GridStepMin — минимальный шаг

  • LimitTrades — ограничение на количество активных сделок

  • TypeSeria , SeriaTrendBuyOn , SeriaAntyTrendSellOn — логика построения серии

⏳ Отложенные ордера:

  • PendingLevelStartBuy/Sell — уровни активации

  • PendingTakeProfit / StopLoss — цели по прибыли и убытку

  • PendingTrailingOn — трейлинг отложенных ордеров

🛡️ Трейлинг и защита:

  • RealTrailingOn , RealBreakeven , RealTrailingStart / Stop — управление плавающей прибылью

  • VirtualTakeProfit / StopLoss — цели по виртуальным ордерам

📘 Логирование и сигналы:

  • FileLogCommonOn , LogginingMetod , LogLevelPrint — подробный контроль логирования

  • LengthSignal , FixationSignal , DeviationSignal — параметры сигнального фильтра

📊 Преимущества

  • Не требует сторонних индикаторов

  • Адаптация под любые таймфреймы от M5 и выше

  • Уверенно работает на трендовых и флэтовых рынках

  • Легко масштабируется под различные торговые стратегии

  • Имеет встроенные механизмы защиты от высоких спредов и реквотов

📌 Заключение

Pips Architect — это продвинутое решение для автоматической торговли на Forex. Благодаря своей модульной архитектуре, высокой адаптивности и поддержке как реальных, так и виртуальных ордеров, он станет надежным инструментом в арсенале любого трейдера. Перед началом торговли рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий или на демо-счете для выбора оптимальных настроек.



