Pips Architects Bot4

📌 Описание

Pips Architect — это полностью автоматизированный алгоритмический советник, разработанный для платформ MetaTrader. Он применяет анализ временных рядов и динамическое моделирование без использования внешних индикаторов, что позволяет ему самостоятельно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стремящихся к системной и стабильной торговле с гибкой настройкой под различные стратегии.

⚙️ Ключевые возможности

✅ Автоматическая торговля 24/5 без вмешательства трейдера

✅ Анализ рыночных данных в реальном времени

✅ Гибкая система управления рисками и капиталом

✅ Поддержка рыночных и отложенных ордеров, включая виртуальные

✅ Мультивалютность : возможность торговли несколькими символами

✅ Настраиваемая логика поведения в тренде и против тренда

✅ Модульная архитектура: включает трейлинг, безубыток, сигнальные фильтры и логирование

💼 Рекомендации по использованию

Для оптимальной работы советника рекомендуется использовать депозит от $1,000. При работе с несколькими инструментами — уделить внимание индивидуальной настройке параметров риска и объема по каждому символу.

🔧 Основные параметры (настраиваются в окне входных данных)

📁 Общие:

SetupFilling — метод исполнения ордеров

Magic — уникальный идентификатор (магик-номер)

MinimalTF — минимально допустимый таймфрейм

TypeOrder — выбор режима исполнения (реальный / виртуальный)

CommentOrders — подпись ордеров в терминале

Commission — учет спреда и комиссии

💰 Капитал и риски:

StartLot , PercentRisk , LimitMaxLot — настройка объема и уровня риска

SelfMarginLevel — автоматический расчет маржи

CatchingGenerVolume — метод расчета лота

🔄 Сетка и логика ордеров:

GN_START / GN_FINAL — диапазон работы сетки

GridStepMin — минимальный шаг

LimitTrades — ограничение на количество активных сделок

TypeSeria , SeriaTrendBuyOn , SeriaAntyTrendSellOn — логика построения серии

⏳ Отложенные ордера:

PendingLevelStartBuy/Sell — уровни активации

PendingTakeProfit / StopLoss — цели по прибыли и убытку

PendingTrailingOn — трейлинг отложенных ордеров

🛡️ Трейлинг и защита:

RealTrailingOn , RealBreakeven , RealTrailingStart / Stop — управление плавающей прибылью

VirtualTakeProfit / StopLoss — цели по виртуальным ордерам

📘 Логирование и сигналы:

FileLogCommonOn , LogginingMetod , LogLevelPrint — подробный контроль логирования

LengthSignal , FixationSignal , DeviationSignal — параметры сигнального фильтра

📊 Преимущества

Не требует сторонних индикаторов

Адаптация под любые таймфреймы от M5 и выше

Уверенно работает на трендовых и флэтовых рынках

Легко масштабируется под различные торговые стратегии

Имеет встроенные механизмы защиты от высоких спредов и реквотов

📌 Заключение

Pips Architect — это продвинутое решение для автоматической торговли на Forex. Благодаря своей модульной архитектуре, высокой адаптивности и поддержке как реальных, так и виртуальных ордеров, он станет надежным инструментом в арсенале любого трейдера. Перед началом торговли рекомендуется протестировать советник в тестере стратегий или на демо-счете для выбора оптимальных настроек.



